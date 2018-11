Bâle, le 14 novembre 2018

« Avec sa phase stratégique « Simply Safe », la Baloise s'est donné pour objectif de se hisser parmi les 10% de meilleurs employeurs de son secteur, d'acquérir un million de nouveaux clients et de réinjecter, d'ici à 2021, deux milliards de francs au comptant dans la holding. Les résultats des neuf premiers mois de l'année ayant une fois de plus dépassé les prévisions, nous devrions à nouveau être à même, cette année, de verser 400 millions de francs* au comptant à la holding et de poursuivre notre attrayante politique du dividende. »

Gert De Winter, Group CEO

*Rapporté à la phase stratégique des cinq exercices compris entre 2017 et 2021, les 2 milliards de francs correspondent à un taux de reversement de 400 millions de francs par an.

Les neuf premiers mois de 2018

Exercice 2018 : la Baloise tient son cap

Une croissance de 5,7%, à 2869,5 millions de francs, dans l'attractif segment non-vie (corrigé des effets de change : 2,2%)

Produits vie ménageant le capital : bonne progression en Belgique et en Allemagne et gros volume au Luxembourg

Bon développement du segment prestations de service et commissions grâce au modèle assurance et banque de la Baloise Bank SoBa

Forte progression de la Fondation collective semi-autonome Perspectiva : le volume de primes du segment vie traditionnel recule de 5,5%, à 2715,6 millions de francs (corrigé des effets de change : 6,5%), en raison d'une politique de souscription restrictive.

Une bonne croissance dans le segment non-vie

Les recettes de primes du segment non-vie progressent de 5,7%, à 2869,5 millions de francs (année précédente: 2715,6 millions de francs). Toutes les unités stratégiques du groupe ont contribué à la croissance de ce segment . On retiendra en particulier la forte progression obtenue en Belgique et au Luxembourg. La Baloise Suisse, quant à elle, augmente son volume de primes d'un bon 1,6%, à 1247,9 millions de francs, confirmant ainsi le rôle de pilier qu'elle joue pour la capacité bénéficiaire du groupe.

S'attendant à une sinistralité moyenne au dernier trimestre 2018, la Baloise prévoit un taux sinistres-coûts de l'ordre de 90% - 95%, soulignant une nouvelle fois la solidité de son segment non-vie.

Amélioration continue du business-mix dans le segment vie

Stratégiquement programmée, la baisse du volume de primes du segment vie traditionnel accuse un nouveau repli de 5,5%. Le volume de primes des neuf premiers mois est de 2712,6 millions de francs (même période 2017 : 2871,9 millions de francs). La baisse de 2,1% du volume d'affaires pour les neuf premiers mois, qui s'élève à 7066,9 millions de CHF, est principalement imputable à la baisse du volume des primes dans l'activité vie traditionnelle.

En Suisse, les entreprises faisant confiance à la solution de prévoyance semi-autonome de la Baloise Assurances sont de plus en plus nombreuses. La croissance de la Perspectiva est toujours aussi forte et le nombre de ses clients a nettement augmenté.

Pour ce qui est de la contribution du segment vie au résultat de l'exercice 2018, elle devrait profiter et du déplacement persistant qui s'opère en faveur des produits vie moins gourmands en capital et du niveau plus bas auquel se stabilisent les taux.

Primes à caractère de placement: forte poussée en Belgique et en Allemagne

En Belgique et en Allemagne, les primes à caractère de placement (PcP) font un bond respectif de 29,1%, à 311,6 millions de francs, et de 11,7%, à 172,5 millions de francs, alors que leur volume cède 9,0%, à 1484,8 millions de francs, au niveau du groupe (année précédente : 1632,1 millions). Ce tassement est dû aux classiques variations saisonnières des neuf premiers mois de l'année ainsi qu'à la légère contraction que connaît actuellement le marché luxembourgeois. Avec un volume de primes de 935,4 millions de francs, la Baloise au Luxembourg reste néanmoins l'unité contribuant le plus fortement au résultat de ce segment.

Baloise Assurances et Baloise Bank SoBa : le duo gagnant assurance et banque

Le modèle « assurance et banque » est pour le segment commissions et prestations de service un moteur puissant. Le volume des dépôts poursuit sur sa belle lancée de l'exercice précédent. Dépassant 206 millions de francs à la fin du T3 2018, la croissance cumulée montre que la cohésion entre le service externe, les conseillers Prévoyance & Patrimoine et le private banking est très forte.

Volume d'affaires au 30 septembre 2018 (YTD)

en mio. CHF,

variations en %

LC = monnaie locale Suisse Allemagne Belgique Luxembourg Total Vie 2'245.0 285.7 118.1 63.8 2'712.6 en CHF -8.0% 6.2% 17.5% 4.8% -5.5% en LC -8.0% 0.1% 10.8% -1.3% -6.5% PcP 65.2 172.5 311.6 935.4 1'484.8 en CHF -9.3% 11.7% 29.1% -19.7% -9.0% en LC -9.3% 5.3% 21.7% -23.3% -13.3% Non-vie 1'247.9 657.6 839.8 108.7 2'869.5 en CHF 1.6% 3.3% 11.7% 12.3% 5.7% en LC 1.6% -2.7% 5.3% 5.8% 2.2% Total 3'558.1 1'115.8 1'269.6 1'108.0 7'066.9 en CHF -4.9% 5.2% 16.1% -16.2% -2.1% en LC -4.9% -0.8% 9.4% -20.2% -4.7%

