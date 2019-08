«Notre art: la gestion de fortune»: la Baloise démarre brillamment sa campagne de marque pour la gestion de fortune

Bâle, le 23 août 2019. La Baloise est bien connue pour son engagement en faveur de l'art et de la culture à travers le Baloise Art Prize. Inspirée par ces convictions, la nouvelle campagne de marque de Baloise Asset Management se concentre sur l'art de la gestion de fortune. Cette thématique est portée non seulement par la transposition visuelle d'un grand artiste suédois, mais aussi par un discours clair qui place le client au centre.

«Notre art: la gestion de fortune»: Baloise Asset Management utilisera ce slogan dès l'automne. Il ne fait pas du tout allusion à l'engagement de la Baloise pour l'art et la culture, mais bien au solide savoir-faire de plus d'un siècle dans la gestion de fortune de l'argent des assurances et des clients tiers.

«Une relation proche avec nos clients basée sur une collaboration entre partenaires, des horizons de placement à long terme, notre conscience des risques et nos intérêts communs sont au centre de la nouvelle campagne et distinguent la Baloise de ses concurrents», affirme Matthias Henny, CIO de Baloise Group.

Tant pour les investisseurs institutionnels que privés, la campagne met l'accent sur la conscience des intérêts communs: au lieu de courir après les tendances court-termistes, la Baloise gère ses propres fonds comme l'argent de ses clients tiers avec une vision à long terme. Son objectif est d'augmenter ses perspectives de rendement et de minimiser les risques. L'habileté de Baloise Asset Management est enfin décisive quant à l'imposition responsable et mesurée de la fortune des clients.

La représentation visuelle créative est signée Andreas Wannerstedt, designer et artiste en animation graphique suédois. Ses graphiques animés par ordinateur sont captivants: on pourrait les regarder pendant des heures. Ils ont un effet apaisant et communiquent un sentiment de sécurité: «C'est aussi ce que nous souhaitons refléter: la sécurité que nous offrons à nos clients, qui peuvent compter sur notre expertise de longue date», explique Janet Thierry, Head Marketing & Communication de Baloise Asset Management.

Durée de la campagne 2019



La commercialisation se concentre principalement sur les canaux numériques. La campagne est prévue sans interruption de mi-août à mi-décembre, essentiellement sur les plateformes d'information financière suisses. Afin de la compléter par un accent régional, des affiches sont installées au siège principal, à Bâle.

Nouveau site Internet et nouvelles couleurs

Le début de la campagne est marqué par un changement d'habillage pour le site de Baloise Asset Management. Outre la modification du système de gestion de contenu et l'optimisation de la structure du site Internet, l'univers visuel intègre également la nouvelle image de marque.

À propos de Baloise Asset Management

Depuis la fondation de la division du groupe Asset Management (DG AM) en 2001, la société Baloise Asset Management Suisse SA offre des services de conseil en placements et de gestion de fortune.Baloise Asset Management (BAM) répond aux besoins croissants du groupe et de tiers en matière de produits financiers de qualité et de services de gestion de portefeuille compétents. En 1995, la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux d'institutions de prévoyance (BAP) est créée pour gérer les fonds des piliers 2 et 3a. En 2001 est fondée la SICAV luxembourgeoise Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) afin de proposer des solutions de fonds propres à la Baloise pour les activités de vente. Enfin, 2018 marque le lancement des activités de Baloise Gestion Immobilière SA.

