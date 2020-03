Publication du rapport de gestion 2019 de la Baloise abordant la nouvelle approche de durabilité

Bâle, le 26 mars 2020. La publication du rapport de gestion 2019 de Baloise Group fait suite à celle des résultats provisoires le 12 mars 2020. Le document peut dès à présent être téléchargé et commandé. Le rapport de gestion fait la part belle à la durabilité. L'approche de la Baloise en matière de durabilité repose sur un modèle de création de valeur qui démontre l'impact de l'entreprise sur diverses parties prenantes. Le modèle de création de valeur de la Baloise est ainsi une vue d'ensemble fondée sur les ressources qui met en lumière les relations de dépendance des activités de durabilité et montre les domaines sur lesquels la Baloise se concentre au niveau de ces aspects. Par ailleurs, la Bâloise a achevé le 25 mars son programme de rachat d'actions de 3 millions d'actions en totalité. En conséquence, 481 millions de francs suisses ont été restitués aux actionnaires.

La durabilité doit être envisagée d'un point de vue global. En tant qu'assureur, banque et asset manager, la Baloise a un impact sur le développement durable dans les domaines de l'écologie, de la société et de l'économie, et donc une responsabilité sociétale. En se servant de son modèle de création de valeur comme base de ses activités de durabilité, la Baloise entend en donner une vue d'ensemble globale, mettre les liens de dépendance en évidence et se concentrer sur les domaines dans lesquels son impact sur le développement durable est le plus important.

Création de valeur pour toutes les parties prenantes

Le modèle de création de valeur de la Baloise répond à la question de savoir comment la valeur est créée pour six groupes de ressources. Ceux-ci incluent non seulement les collaborateurs, les clients et les investisseurs, mais aussi les partenaires, la société dans son ensemble et l'environnement à l'échelle locale et mondiale. Tous ces groupes sont pris en compte dans les décisions et les activités. Le modèle résume toutes les mesures et toutes les activités que la Baloise met en œuvre pour les groupes de ressources cités et rend compte pour chacune des domaines visés sur lesquels la Baloise a, selon une analyse de matérialité interne, le plus d'influence à l'heure actuelle. Les domaines visés concernent les activités sociales, écologiques et économiques qui favorisent un développement durable.

Une approche globale par un dialogue avec les parties prenantes

L'approche globale de la Baloise est le fruit du dialogue qu'elle mène avec ses parties prenantes. Aujourd'hui - et elle continuera de le faire demain -, la Baloise cherche activement le dialogue avec ses parties prenantes en organisant des entretiens et des enquêtes. Elle intègre ensuite les résultats à son approche de durabilité lors de la révision annuelle de celle-ci.

L'un des avantages de cette approche globale est qu'elle permettra à l'avenir d'identifier également les liens de dépendance des effets sur les groupes de ressources et de les communiquer. Cette vision globale doit garantir que la Baloise a un effet durable sur tous les groupes de ressources. De plus, elle montre l'impact que les mesures prises en faveur d'un groupe de ressources ont sur les autres groupes. Par exemple, l'offre de formations destinée aux collaborateurs a également des répercussions sur le niveau de formation au sein de la société, et l'engagement volontaire de la Baloise dans le domaine de la formation des jeunes a une influence sur le niveau de formation de ses futurs collaborateurs potentiels. Les objectifs annuels devront se concentrer sur les mesures qui permettront d'atteindre le meilleur équilibre possible à travers tous les groupes. Pour la Baloise, il est donc clair que la durabilité doit être envisagée d'un point de vue global dans un système fermé.

Structure de gouvernance pour le thème de la durabilité

Le modèle de création de valeur a été adopté dans le cadre d'un processus de gouvernance nouvellement établi pour le thème de la durabilité. Ce processus prévoit que le réseau de durabilité de la Baloise élabore des contenus sur ce thème et que le Group Strategy Board les adopte après discussion. Le conseil d'administration les complète si nécessaire et surveille leur mise en œuvre.

Le réseau de durabilité de la Baloise se compose d'experts issus de différents services - Logistique, Asset Management, Management des produits, Ressources humaines, Communication et Gestion des risques, pour ne citer que quelques exemples - qui ont un impact sur la concrétisation du thème de la durabilité. Le Group Strategy Board se compose quant à lui de tous les membres de la direction du groupe et des CEO des sociétés nationales.

Vous en apprendrez davantage sur les activités de durabilité de la Baloise en vous rendant sur www.baloise.com/sustainability.

Fin complète du programme de rachat d'actions

Dans le cadre du programme de rachat lancé en avril 2017, la Bâloise Holding SA a racheté 3 millions d'actions nominatives sur une ligne de négoce séparée à la SIX Swiss Exchange au prix moyen de CHF 160.4. 481 millions de francs suisses ont ainsi été restitués aux actionnaires. Cela correspond à environ 6 % du capital social de la Bâloise Holding AG inscrit au registre du commerce. Les actions acquises ont été rachetées en vue d'une réduction de capital, déduction faite de la retenue à la source.

Toutes les informations au sujet des résultats annuels 2019 de Baloise Group

Contact

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-mail: media.relations@baloise.com/nachhaltigkeit@baloise.com

Media Relations: Tél.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tel: +41 58 285 81 81

Protection des données

À la Baloise, nous prenons la protection des données très au sérieux. En vertu du nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne, nous souhaitons vous informer que nous gérons vos coordonnées (que vous nous avez fournies ou qui sont accessibles au public) dans notre base de données afin de pouvoir vous envoyer nos communiqués de presse. Si vous souhaitez vous désinscrire de la newsletter, vous pouvez utiliser le lien figurant à la fin de ce message. Vos données seront alors supprimées de notre base de données.