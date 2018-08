Résultat semestriel d’une solidité convaincante pour la Baloise

«J'ai vécu un premier semestre 2018 intense et satisfaisant. Nous sommes en progression dans l'attractif segment cible non-vie et avons atteint ce semestre en Allemagne la fourchette que nous souhaitions pour le taux sinistres-coûts. La capitalisation de la Baloise reste extrêmement forte, ce que Standard & Poor's a salué en portant récemment notre note à «A+» avec perspective stable. Le volume d'affaires et l'évolution du résultat sont conformes aux prévisions. Je suis donc très confiant quant au second semestre 2018 et trouve formidable, par ailleurs, la dynamique d'innovation qui règne au sein du groupe. Chacun des six derniers mois, nous avons soit lancé au moins un nouveau produit d'assurance, soit noué une coopération prometteuse, soit effectué un investissement. Ce rythme montre, on ne peut clairement, que la Baloise fait face avec énergie aux défis qui l'attendent et qu'elle prépare avec toute l'agilité que lui confère sa stratégie Simply Safe les succès de demain», a dit le CEO du groupe Gert De Winter commentant le bouclement semestriel 2018 de Baloise Group.

Temps forts du bouclement semestriel 2018

Le bénéfice actionnarial du premier semestre 2018 est de 269,7 millions de CHF (2017: 299,0 millions de CHF). Déjà en cours d'assainissement fin 2017, le portefeuille d'assurance responsabilité civile allemand a été isolé dans une structure run-off et doté de réserves qui grèvent net de 32,4 millions de CHF le bénéfice.

du premier semestre 2018 est de 269,7 millions de CHF (2017: 299,0 millions de CHF). Déjà en cours d'assainissement fin 2017, le portefeuille d'assurance responsabilité civile allemand a été isolé dans une structure run-off et doté de réserves qui grèvent net de 32,4 millions de CHF le bénéfice. Le volume d'affaires accuse une baisse globale de 3,6%, à 5468,3 millions de CHF (2017: 5671,0 millions de CHF) tenant principalement à la politique de souscription restrictive pratiquée dans l'assurance-vie traditionnelle.

accuse une baisse globale de 3,6%, à 5468,3 millions de CHF (2017: 5671,0 millions de CHF) tenant principalement à la politique de souscription restrictive pratiquée dans l'assurance-vie traditionnelle. La Baloise a amélioré le volume de primes du segment stratégique non-vie. Les primes brutes ont augmenté de 5,2%, à 2262,3 millions de CHF (2017: 2149,5 millions de CHF) au premier semestre 2018.

Les primes brutes ont augmenté de 5,2%, à 2262,3 millions de CHF (2017: 2149,5 millions de CHF) au premier semestre 2018. Le taux sinistres-coûts net (combined ratio) se maintient à un solide 94,1%. Corrigé de l'effet négatif non récurrent dû au portefeuille en extinction du segment non-vie, il serait d'un très bon 91,1% (2017: 89,7%). Fait particulièrement réjouissant: avec un taux sinistres-coûts net de 96,4%, la Baloise Allemagne entre dans la fourchette des 96% à 98% longtemps ambitionnée.

(combined ratio) se maintient à un solide 94,1%. Corrigé de l'effet négatif non récurrent dû au portefeuille en extinction du segment non-vie, il serait d'un très bon 91,1% (2017: 89,7%). Fait particulièrement réjouissant: avec un taux sinistres-coûts net de 96,4%, la Baloise Allemagne entre dans la fourchette des 96% à 98% longtemps ambitionnée. Profitant de la stabilisation des taux et d'un besoin moins important de renforcer les réserves, l'EBIT du segment vie a progressé de 68,6%, à 193,6 millions de CHF. La marge sur nouvelles affaires de ce secteur s'établit à 46,9%, un niveau élevé, dû à une politique de souscription sélective ainsi qu'à un meilleur business-mix.

a progressé de 68,6%, à 193,6 millions de CHF. La de ce secteur s'établit à 46,9%, un niveau élevé, dû à une politique de souscription sélective ainsi qu'à un meilleur business-mix. Le bilan est solide. Standard & Poor's a salué l'extrême robustesse de la capitalisation de la Baloise en portant sa note de crédit de «A» à «A+». Affectés par des effets de taux d'intérêt, les fonds propres, en très léger repli, se maintiennent à un très bon niveau de 6153,2 millions de CHF (31 décembre 2017: 6409,2). Le taux SST s'établissait le 1er janvier 2018 à un très bon 262%.

en très léger repli, se maintiennent à un très bon niveau de 6153,2 millions de CHF (31 décembre 2017: 6409,2). Le taux SST s'établissait le 1er janvier 2018 à un très bon 262%. La gestion des actifs, en grande forme, a généré un rendement net des avoirs d'assurance de 1,2% (2017: 1,3%).

en grande forme, a généré un de 1,2% (2017: 1,3%). Dynamique d'innovation toujours au beau fixe: Au semestre écoulé, Baloise Group a au moins lancé un nouveau produit ou annoncé une nouvelle coopération par mois. La Baloise a en outre financé le premier avion antigrêle de Suisse. Il servira à protéger le pays des dégâts dus aux orages de grêle et à empêcher, dans le meilleur des cas, des dommages se chiffrant par millions de francs pour la population et l'agriculture.

Synthèse du premier semestre 2018

Bénéfice et volume d'affaires

La Baloise a généré au premier semestre 2018 un bénéfice actionnarial de 269,7 millions de francs et un volume d'affaires de 5468,3 millions de francs. Le volume de primes du segment non-vie enregistre une progression de 5,2%, à 2262,3 millions de francs, à laquelle ont concouru, outre l'augmentation du volume de primes, des effets de taux de change positifs. Le solide taux sinistres-coûts net de 94,1 % du segment non-vie est grevé de 3,0 points de pourcentage par un effet non récurrent dû à la mise en réserve d'un portefeuille d'assurance responsabilité civile en extinction, sans quoi il s'établirait à un très bon 91,1%. La profitabilité du segment non-vie est d'un niveau réjouissant dans toutes les sociétés du groupe.

Le résultat avant frais de financement et impôts (EBIT) du segment vie s'établit à 193,6 millions de francs (2017: 114,8 millions de francs). Cette amélioration tient essentiellement à la stabilisation des taux et à la baisse des besoins de renforcement des réserves qui en a résulté. La principale bénéficiaire en est la société belge, mise en situation de dissoudre avec effet sur le résultat un complément de provisions devenu sans objet. Ce contexte favorable a accru l'EBIT du segment vie de 38,4 millions de francs au niveau du groupe.

L'assurance-vie traditionnelle accuse un nouveau recul, anticipé et voulu par la stratégie du groupe. Au premier semestre 2018, a été généré un volume de primes de 2200,8 millions de francs (2017: 2411.8 millions de francs). Le volume des primes à caractère de placement s'est replié à 1005,2 millions de francs (2017: 1109,7 millions de francs).

Le volume d'affaires consolidé a cédé 3,6%, à 5468,3 millions de francs, un recul dû pour l'essentiel au maintien d'une politique de souscription délibérément restrictive dans le segment vie traditionnel. Fin 2017 avait été communiqué l'assainissement d'un portefeuille d'assurance responsabilité civile en cours en Allemagne. Dans le courant du semestre sous rubrique, ce portefeuille a été transféré dans une structure run-off ad hoc, isolé des activités allemandes et doté de 46,8 millions de francs (32,4 millions net après impôts) de réserves supplémentaires en vue de l'exécution des contrats.

Segment non-vie et segment vie

Au premier semestre 2018, le segment non-vie de la Baloise a progressé - y compris pour des raisons monétaires - dans toutes les entités du groupe, ceci avec une augmentation des volumes de primes particulièrement marquée au Luxembourg et en Belgique. La croissance consolidée du segment non-vie est de 5,2%, à 2262,3 millions de francs. Par rapport à un premier semestre 2017 pauvre en sinistres, le taux sinistres-coûts net de 94,1% ainsi que le résultat avant impôts (EBIT) de 145,1 millions de francs (2017: 261,2 millions de francs) ont particulièrement souffert du renforcement des réserves destinées au portefeuille allemand en extinction de même que des violentes tempêtes «Friederike» et «Burglind. Corrigé du renforcement des réserves du portefeuille en extinction, le taux sinistres-coûts s'établit à un très bon 91,1%. Toutes les sociétés du groupe font valoir la profitabilité de leur segment non-vie, dont le taux sinistres-coûts net est bien en dessous de 100%. Le taux sinistres-coûts du groupe se situe dans la fourchette cible des 90% à 95%. On retiendra plus particulièrement la très bonne profitabilité du segment non-vie de la Baloise Suisse ainsi que le taux sinistres-coûts net de 96,4% de l'entité allemande, dont c'est la première fois, ce semestre, qu'il s'inscrit dans la fourchette cible des 96% à 98%.

Le segment vie a bouclé le semestre sur un EBIT en forte progression: 193,6 millions de francs contre 114,8 millions en 2017. Cette nette amélioration a surtout eu pour moteur la stabilisation des taux ainsi que la baisse des besoins de renforcement des réserves dont elle s'est accompagnée. L'entité belge, à laquelle cette baisse a permis de dissoudre des provisions complémentaires devenues superflues, a joué un rôle prépondérant dans la hausse de l'EBIT du segment vie. L'effet favorable qu'ont eu sur celui-ci les renforcements et les dissolutions de réserves se chiffre à 38,4 millions de francs à l'échelle du groupe et se trouve renforcé par des marges plus élevées et un meilleur business-mix. Passée de 24,8% en 2017 à 46,9% cette année, la marge sur nouvelles affaires souligne cette évolution. En lien avec la stratégie du groupe, le volume de primes de l'assurance-vie traditionnelle a cédé 8,7% sur l'année précédente et s'établit à 2200,8 millions de francs. Il en va de même pour les primes à caractère de placement, en repli de 9,4%, à 1005,2 millions de francs, sur les 1109,7 millions de francs de 2017, année qui avait été particulièrement forte.

Banque & Asset Management

L'EBIT du secteur bancaire est en légère progression de 0,2%, à 42,0 millions de francs (2017: 41,9 millions de francs). Inférieur aux 769,9 millions de francs de l'exercice précédent en raison de réalisations de bénéfices moins importantes, le résultat du placement des avoirs d'assurance s'établit à 670,3 millions de francs. Leur rendement net s'inscrit à 1,2% (2017: 1,4%). La Baloise Bank SoBa (tous les chiffres selon la présentation des comptes locale) est très heureuse de la bonne performance qu'elle a réalisée au premier semestre 2018. Poursuivant sa tendance haussière, son bénéfice net a augmenté de 3,2%, à 13,7 millions de francs. Le modèle «assurance et banque» est pour elle un moteur très puissant. En très forte progression, les mandats de gestion de fortune et de conseil ont augmenté de 27%, à plus de 2000 unités. Dynamisé par des entrées d'argent frais qui ont plus que doublé par rapport à la période de référence, le volume des dépôts est, lui aussi, en nette hausse.

Fonds propres

Le bilan reste solide. Standard & Poor's a salué l'extrême robustesse de la capitalisation de la Baloise en portant sa note de crédit de "A" à "A+" avec perspective stable. Affectés par des effets de taux d'intérêt, les fonds propres consolidés sont en très léger repli de 4,0% mais se maintiennent au très bon niveau de 6153,2 millions de francs (31 décembre 2017: 6409,2 millions de francs). Depuis avril 2017, ont déjà été rachetés environ 31,0% des quelque 3 millions d'actions faisant partie du programme de rachat annoncé le printemps dernier, ce qui représente une contre-valeur de 138,6 millions de francs. Le taux SST de la Baloise s'établissait le 1er janvier 2018 à un très bon 262%.

Autres informations

