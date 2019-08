Résultat solide à mi-parcours et premier semestre 2019 très dynamique pour la Baloise

« La Baloise a confirmé la robustesse de sa constitution en produisant au premier trimestre 2019 un ensemble solide de chiffres. Le résultat, qui a profité en l'occurrence d'un effet fiscal comptable non récurrent, aurait également belle allure sans celui-ci. Et il en est de même pour les volumes de primes des segments vie et non-vie. Sont également à souligner, l'extraordinaire profitabilité du segment non-vie, dont témoigne l'excellent taux sinistres-coûts de 87,4%, ainsi que la finalisation, en juillet, du rachat de Fidea, dont les collègues belges s'emploient maintenant à parachever au plus vite l'intégration. Aux très bons résultats opérationnels générés dans le cœur de métier de l'assurance s'ajoutent la mise en route et le développement systématiques de nos écosystèmes et, plus particulièrement, des écosystèmes « Mobilité » et « Home », pour lesquels nous avons tout récemment pris en Suisse des participations à Bubble Box et Devis.ch, c'est-à-dire à de nouveaux partenaires qui élargissent d'un cran supplémentaire notre réseau de services qui simplifient la vie des gens. Et nous avons réussi, par ailleurs, à trouver des investisseurs tiers pour notre insurtech allemande Friday. La Baloise est ainsi en bonne voie pour atteindre les objectifs de sa phase stratégique « Simply Safe », commente Gert De Winter, CEO du Groupe, à propos des résultats semestriels 2019.

Le bouclement semestriel 2019 en bref

Le bénéfice actionnarial du premier trimestre 2019 est de 395,0 millions de francs. (2018 : 269,7 millions de francs). Comme nous l'avions annoncé dès le 10 juillet 2019, cette forte hausse s'explique par un effet comptable fiscal non récurrent majorant le résultat de 128 millions de francs. Corrigé de cet effet, le bénéfice actionnarial s'établirait à 267,3 millions de francs et serait ainsi du très bon niveau de l'année précédente.

La transformation numérique se poursuit systématiquement grâce à de nouveaux partenariats et de nouveaux investissements: https://www.baloise.com/innovation

APERÇU DE L'ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS

Vue d'ensemble, bénéfice et volume d'affaires

La Baloise a généré au premier semestre 2019 un bénéfice actionnarial de 395,0 millions de francs, en hausse de 46,5% sur l'année précédente (269,7 millions de francs) ainsi qu'un très bon volume d'affaires, en progression de 10,0%, à 6014.1 millions de francs (2018 : 5468,3 millions de francs). Ces chiffres clés ont profité l'un et l'autre d'effets non récurrents. En raison des réformes fiscales cantonales qui ont eu lieu en Suisse ont en effet été dissoutes en application des normes comptables internationales (IFRS) pour 127,7 millions de francs de provisions fiscales latentes, qui ont eu sur le bénéfice de l'exercice 2019 un effet positif non récurrent. Quant au volume d'affaires, il a bénéficié à hauteur d'environ 560 millions de francs du fait qu'un concurrent du segment vie collective s'est retiré de l'offre d'assurance complète.

Dans le segment non-vie, le volume de primes a progressé de 0,1%, à 2263,6 millions de francs. Lesté en 2018 par des effets non récurrents, le résultat non-vie avant frais de financement et impôts (EBIT) s'est normalisé à 226,1 millions de francs. Le très bon taux sinistres-coûts net du segment non-vie, soit 87,4%, s'explique pour l'essentiel par la faible sinistralité du premier semestre 2019 ainsi que par la mise en réserve d'un portefeuille de responsabilité civile allemand qui avait grevé de 3,0 points de pourcentage celui de l'année précédente. La profitabilité du segment non-vie atteint un niveau réjouissant dans toutes les sociétés du groupe et notamment en Suisse (82,6%) ainsi qu'en Allemagne (91,2%). Aussi vise-t-on pour l'exercice 2019 un taux sinistres-coûts se situant dans le bas de la fourchette cible de 90% à 95%.

Le volume de primes de l'assurance-vie traditionnelle a progressé de 30,4% par rapport à l'année précédente et s'établit à 2869,8 millions de francs. Ce redressement résulte essentiellement du fait qu'un concurrent du secteur suisse de l'assurance-vie collective s'est retiré du marché de l'assurance complète. Impacté par un renforcement des réserves rendu nécessaire par la faiblesse des taux, le résultat du segment vie, quant à lui, est de 106,3 millions de francs (2018 : 193,6 millions de francs). Au premier semestre 2018, l'EBIT vie avait en outre profité de la dissolution avec effet sur le résultat de provisions destinées au segment vie belge.

L'EBIT du segment Asset Management et Banking a progressé de 1,4%, à 42,6 millions de francs (2018 : 42,0 millions de francs). Le résultat du placement des avoirs d'assurance de 670,4 millions de francs est du même ordre que l'année précédente (670,3 millions de francs). Le rendement net des avoirs d'assurance est de 1,2% (2018 : 1,2%).





Segment non-vie et vie

Le volume de primes du segment non-vie a enregistré au premier semestre 2019 une légère croissance portée par la Belgique et le Luxembourg, alors que les recettes de primes comptabilisées étaient en légère baisse en Suisse. La situation est la même en Allemagne, où ce segment a toutefois progressé de 2,0% en monnaie locale. La croissance consolidée du segment non-vie est de 0,1% (2,0% en monnaies locales), à 2263,6 millions de francs.

Le taux sinistres-coûts net d'un très bon 87,4% témoigne de la forte profitabilité ainsi que de la qualité du portefeuille non-vie. Contrairement à l'année précédente, où le taux sinistres-coûts avait souffert du renforcement des réserves destinées à un portefeuille allemand en extinction ainsi que de violentes tempêtes hivernales (2018 : 94,1%), la Baloise a connu au premier semestre 2019 une sinistralité plus clémente, que reflète également son EBIT, qui progresse de 55,8%, à 226,1 millions de francs (2018 : 145,1 millions de francs).

Si toutes les sociétés du groupe affichent au premier semestre 2019 un très bon taux sinistres-coûts net, l'entité suisse, pour laquelle ce taux est de 82,6%, est de loin la plus profitable. On notera également avec satisfaction les remarquables 91,2% de taux sinistres-coûts net de la société allemande ainsi que les non moins remarquables 92,0% du Luxembourg.

Le segment vie a bouclé le premier semestre 2019 sur un EBIT de 106,3 millions de francs (année précédente : 193,6 millions de francs). Au niveau extraordinaire atteint en 2018 avait surtout contribué une stabilisation des taux qui avait permis de dissoudre en Belgique des provisions complémentaires devenues superflues. L'absence de cet effet non récurrent et la nouvelle crispation des taux enregistrée en 2019, ainsi que le besoin de renforcer les réserves qui en a résulté, ne pouvaient que faire baisser l'EBIT.

En forte hausse, le volume de primes de l'assurance-vie traditionnelle s'établit à 2869,8 millions de francs, soit, par rapport à 2018, un bond de 669,0 millions de francs, dont 560 millions qui proviennent de clients passés à la Baloise, leur assureur précédent s'étant retiré du marché de l'assurance complète. Corrigé de cet effet, le volume de primes de l'assurance-vie traditionnelle aurait enregistré une progression très modérée, en ligne avec la stratégie du groupe et l'augmentation du nombre d'assurés de la Baloise Suisse (2018 : 2200,8).

Quant aux primes à caractère de placement, leur volume s'est contracté de 12,4%, à 880,7 millions de francs (2018 : 1005,2 millions de francs), ceci en raison d'un marché luxembourgeois peu propice à ces produits.

La marge sur nouvelles affaires du segment vie était fin juin 2019 d'un bon 34.2%.

Asset Management et Banking

L'EBIT du secteur Asset Management et Banking a augmenté de 1,4% à 42,6 millions de francs (2018: 42,0 millions de francs). Pratiquement identique à celui de l'année précédente (670,3 millions de francs), le résultat du placement des avoirs d'assurance s'inscrit à 670,4 millions de francs. Les taux se sont à nouveau tendus au premier semestre 2019. Le résultat généré par le placement des avoirs d'assurance correspond, comme l'année précédente, à un rendement net de 1,2%.. La Baloise Bank SoBa (tous les chiffres selon les règles comptables locales) a également été convaincante au premier trimestre 2019. Elle réalise un bénéfice net de 12,6 millions de francs, c'est-à-dire légèrement inférieur au chiffre de référence. Boostés par son modèle « assurance et banque », ses mandats de gestion de fortune connaissent un développement réjouissant. Grâce à une augmentation de plus de 10% au premier semestre, leur nombre est maintenant de 2366. Un beau résultat au regard des sommets actuels des bourses et un chiffre montrant que le positionnement conjugué « assurance et banque » stratégiquement axé sur le couple prévoyance & fortune correspond à un réel besoin des clients.

Fonds propres

La Baloise se distingue à nouveau par la solidité de son bilan, que Standard & Poor's salue de la note crédit "A+". La baisse des taux et l'évaluation des actifs en tout temps réalisables plus favorable qu'elle a pour corollaire ont porté les fonds propres à 6591,9 millions de francs (31 décembre 2018: 6008,2 millions de francs). Quant au taux SST de la Baloise, il s'établissait le 1er janvier 2019 à un très bon 242%.

Autres informations

