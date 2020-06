La Baloise Assurances soutient la scène musicale suisse

La Baloise Session et la Baloise Assurances ont lancé au printemps 2020, sur Facebook, leur premier concert live streaming. Ce nouveau format était une réponse aux contraintes imposées à tous les organisateurs de concerts en raison du coronavirus. Il offrait une scène à des artistes traversant une période difficile et, fort heureusement, les concerts donnés par 77 Bombay Street, Stefanie Heinzmann et Seven ont, eux aussi, été très appréciés du public.

Encouragée par le succès de ce nouveau format, la Baloise Assurances a décidé de développer cet engagement et de l'étendre à sept autres concerts Baloise Session @home (1x par mois) ainsi que, au niveau de la communication, à un partenariat médiatique central avec Ringier.

Michael Müller, CEO de la Baloise Suisse, s'en félicite : « Notre label Baloise goes Music contribue depuis de nombreuses années à la diversité musicale de la Suisse. Et nous avons à cœur, vu la rareté des occasions de se produire qu'ont actuellement les musiciennes et les musiciens, d'apporter notre soutien à la scène musicale du pays. »

Et Marc Hallauer, responsable marketing, d'ajouter : « Nous avons cru dès le début à l'idée de cette Baloise Session @home, et c'est pourquoi, non contents de l'encourager, nous avons participé avec la Baloise Session à sa réalisation. »



Le prochain concert Baloise Session @home, avec Bastian Baker, aura lieu le 29 juin 2020 à 18h30 ; il pourra être suivi en live sur www.baloisesession.ch/@home et être téléchargé par la suite à partir de ce même site.

Bastian Baker se produit sur les plus grandes scènes suisses ainsi que mondiales. Son succès a été foudroyant : faciles à retenir, ses mélodies pop et folk ont fait la conquête des radios. En plus de ses propres tournées et de sa participation à la Baloise Session et à des festivals tels que le Montreux Jazz Festival et Paléo, il s'est produit en première partie de concerts donnés par des artistes tels que Elton John, Bryan Adams ou Shania Twain. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que ce compositeur et parolier ambitieux ait remporté cinq Swiss Music Awards et que ses vues sur YouTube se comptent par millions.

