La Baloise Bank SoBa lance le premier messenger e-banking de Suisse

Bâle, le 14 juillet 2020. Attendre au guichet de la banque ou patienter au bout du fil fait désormais partie du passé: la Baloise Bank SoBa est la première banque en Suisse à introduire un messenger qui permet aux clients un contact direct et sécurisé avec la banque grâce à une fonction de chat. Les clients peuvent dorénavant effectuer en ligne de nombreuses opérations telles qu'un changement d'adresse, l'octroi d'une procuration, une modification de la formule de compte, et bien plus encore. Avec le lancement du messenger intégré dans l'application Baloise E-Banking, la banque franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre de son orientation stratégique «Simply Safe».

Les clients de la Baloise Bank SoBa disposent désormais d'un messenger e-banking qui est intégré dans l'application Baloise E-Banking. Grâce au cryptage et au login e-banking, le messenger permet une communication sécurisée entre la banque et le client. Pour pouvoir utiliser le messenger e-banking, les clients ont juste besoin de la dernière version de l'application Baloise E-Banking sur leur smartphone. Le Service clientèle gère le messenger aux heures de bureau habituelles. Les demandes en dehors des heures d'ouverture seront traitées le jour suivant.

Un dialogue moderne entre le client et la banque grâce au messenger e-banking

Recevoir une confirmation de transaction par message push, convenir d'un rendez-vous de conseil, commander des monnaies étrangères ou prolonger une hypothèque: le messenger e-banking de la Baloise Bank SoBa permet aux clients de soumettre des demandes bancaires administratives en ligne et en toute simplicité. Avec la fonction de chat du messenger, les conseillers à la clientèle disposent aussi d'une nouvelle possibilité de conseiller facilement leurs clients, de les informer sur des événements importants et d'aborder d'éventuelles questions. «Avec le développement du messenger e-banking, la Baloise Bank SoBa prend ainsi en compte la numérisation croissante et offre à ses clients un service facile à utiliser. Cela s'inscrit dans notre stratégie ‹Simply Safe› qui vise à enthousiasmer les clients avec des solutions financières simples», dit Urs Pfluger, chief market officer à la Baloise Bank SoBa. «Les services de messagerie comme Whatsapp sont les applications les plus fréquemment utilisées sur les smartphones des Suisses. Nous avons saisi le besoin des personnes de communiquer de manière simple, sûre et mobile comme une possibilité de développer notre offre de services et proposons désormais un moyen de communication moderne à nos clients», explique Roger Sutter, digital officer à la Baloise Bank SoBa.

Un magazine d'actualités intégré comprenant des informations intéressantes sur des thèmes financiers

Outre la fonction de chat, le messenger offre aussi aux clients la possibilité de recevoir des articles et des informations sur différents thèmes bancaires. Qu'il s'agisse d'actualités boursières, de nouveautés sur des produits financiers, d'informations sur Baloise E-Banking, le client décide s'il souhaite être informé des dernières évolutions et tendances et si oui, sur quels thèmes. Grâce aux thèmes bancaires auxquels il est possible de s'abonner, un regroupement des intérêts personnels des clients est réalisable.

Le messenger e-banking et son potentiel d'avenir

Le messenger a été développé dans le cadre d'un partenariat d'innovation avec l'entreprise ubitec AG et intégré dans le mobile banking avec l'aide de Crealogix AG, le partenaire de longue date en matière de logiciels mobile banking. L'application offre un grand potentiel de développement. Elle permet par exemple d'intégrer à l'avenir un chatbot ou de représenter des opérations commerciales, ce qui accélère nettement l'interaction entre la banque et le client.

