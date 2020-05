La Baloise élargit son écosystème Home en prenant une participation à «Batmaid»

Bâle, le 22.05.2020. Par sa prise de participation et sa coopération à la plateforme numérique de Service de ménage à domicile «Batmaid», la Baloise élargit encore la gamme des services proposés par son écosystème «Home» et permet à ses clients d'engager en une minute une femme de ménage assurée et qualifiée.

Dans le cadre de sa phase stratégique «Simply Safe», la Baloise prend une participation minoritaire au capital de Batmaid, plateforme suisse de réservation de service de ménage à domicile. Le but qu'elle vise ce faisant est de conforter sur la Toile sa position de prestataire de services du domaine «Maison et Habitat». «Le nettoyage est un des piliers de notre écosystème Home, que nous souhaitons renforcer en entrant au capital de Batmaid. Le concept de cette plate-forme offre aux clients un service facile à manier et tenant compte du développement croissant de la numérisation, tout comme le fait d'ailleurs notre stratégie Simply Safe»,explique Yannick Hasler, responsable clientèle privée de la Baloise.

Engager en quelques clics du personnel de ménage qualifié

Batmaid est une plateforme permettant d'engager en ligne, en quelques secondes, du personnel de ménage sélectionné et assuré, que ce soit pour une prestation unique ou régulière. Le client n'a qu'à indiquer son code postal et choisir le service souhaité, après quoi Batmaid lui propose les aides ménagères disponibles. Le service fiduciaire intégré de l'entreprise se charge au nom du client d'annoncer l'employée et de veiller au paiement de l'impôt sur le revenu. Les employés trouvent auprès de Batmaid un travail déclaré ainsi que la protection qu'offrent les assurances sociales.

Potentiel de synergie au sein de l'écosystème «Home»

Faisant suite à celles de Devis.ch, Bubble Box et MOVU, cette prise de participation est déjà la quatrième que la Baloise consacre au développement de son écosystème «Home», dont elle élargit ainsi la gamme de prestations d'un nouveau prestataire générateur de plus-value.

Batmaid en bref

Andreas Schollin-Borg et Eric Laudet ont créé Batmaid en avril 2015. Basée dans le canton de Vaud, cette entreprise compte aujourd'hui plus de 70 collaboratrices et collaborateurs et plus de 2000 aides ménagères certifiées.

