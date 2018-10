30/10/2018 - BALYO annonce son chiffre d’affaires au 30 septembre 2018 : +47% à 14,7 M

BALYO annonce son chiffre d'affaires au 30 septembre 2018 : +47% à 14,7 M€

• Niveau record de prises de commandes sur un trimestre : 8,4 M€ • Carnet de commandes à son plus haut historique à 23,0 M€ au 30 septembre 2018



Ivry-sur-Seine, France, le 30 octobre 2018, 18h00 - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires au 30 septembre 2018 ainsi que pour le 3ème trimestre 2018.

Fabien Bardinet, Président-Directeur Général, déclare : « Nous enregistrons de nouveau une solide croissance sur le trimestre et conservons le rythme soutenu observé depuis le début de l'année. Elle reflète le succès du déploiement des solutions robotisées innovantes de BALYO dans les entrepôts et les usines des leaders industriels mondiaux. L'arrivée de notre nouveau Directeur industriel et le renforcement de notre stratégie de recrutement vont nous permettre une montée en cadence progressive de nos livraisons. Le niveau du carnet de commandes franchit également un nouveau record, traduisant le vif intérêt d'un nombre croissant d'industriels et de logisticiens pour la technologie BALYO. Cet engouement, associé à nos solides capacités de déploiement nous rendent confiants dans les perspectives commerciales à court et moyen termes ».

En millions d'euros 2018 2017 Variation (%) Chiffre d'affaires du 1er trimestre 4,5 2,1 +116% Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 5,2 4,1 +25% Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 5,0 3,7 +33% Chiffre d'affaires au 30 septembre 14,7 10,0 +47%

Activité du 3ème trimestre 2018

La dynamique de l'activité de BALYO s'est poursuivie au cours du 3ème trimestre avec un chiffre d'affaires de 5,0 M€, en progression de +33% par rapport à la même période en 2017. Au 30 septembre 2018, BALYO affiche ainsi un chiffre d'affaires de 14,7 M€, en augmentation de +47% par rapport à la même période en 2017.

Carnet de commandes à son plus haut historique à 23,0 M€

Les nombreuses commandes enregistrées au cours du 3ème trimestre 2018 établissent un nouveau record d'activité commerciale pour BALYO. A l'instar du trimestre précédent, BALYO n'a enregistré aucune commande groupée au cours des 3 mois d'été, illustrant une nouvelle fois l'adoption de sa technologie par un nombre d'acteurs toujours plus important.

Après la prise en compte de commandes trimestrielles record pour 8,4 M€ au 3ème trimestre 2018, le carnet de commandes au 30 septembre 2018 s'établit à 23,0 M€, en progression de 31% par rapport à la même période de l'année 2017.

La dynamique de progression du carnet de commandes ressort favorablement orientée. Compte tenu de l'enjeu stratégique de la robotisation des entrepôts et du leadership de BALYO dans ce domaine, le Groupe accroît sa capacité d'interagir avec les décideurs clés des grands groupes industriels. D'autre part, la flexibilité technologique de la solution BALYO ressort comme un atout particulièrement recherché afin de s'intégrer simplement et rapidement dans les flux logistiques existants et dans l'infrastructure logicielle des clients. Enfin, avec plus de 150 projets actuellement en cours de livraison sur les 3 continents, le Groupe dispose d'un vivier de croissance exceptionnel pour appuyer sa dynamique commerciale à venir.

Stratégie et perspectives

Grâce à des investissements structurants, dont le recrutement stratégique d'un Directeur industriel et le renforcement de sa politique de ressources humaines, BALYO entend rattraper au T4 2018 une partie du retard enregistré au premier semestre 2018. Fort de cette dynamique positive et de l'orientation favorable du carnet de commandes, la Société réaffirme son plan de marche vers 2022 et l'objectif de réaliser 200 M€ de chiffre d'affaires à cet horizon.

