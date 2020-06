BALYO : Résultats du vote des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2020

Regulatory News :

BALYO (Paris:BALYO) (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd’hui le résultat du vote des résolutions dans le cadre de son Assemblée Générale Mixte.

L’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de BALYO s’est réunie le 26 juin 2020 à 10h au siège social de la Société, à Ivry-sur-Seine, sous la présidence de Monsieur Fabien Bardinet, Président du Conseil d’administration.

Conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-31 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, elle s'est exceptionnellement tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Les actionnaires ont toutefois pu donner procuration ou exprimer leur vote à distance en amont de l’Assemblée.

[27] actionnaires étaient représentés ou votaient par correspondance.

Ils possédaient ensemble [8 199 953] actions et droits de vote attachés (soit plus de 20% des titres ayant droit de vote).

Les actionnaires de BALYO ont approuvé les résolutions qui leur ont été soumises (à l’exception de la 20ème résolution relative à l’augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise), dont notamment :

les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019,

l’affectation du résultat de l’exercice,

les éléments de rémunération des mandataires sociaux afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2019,

la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l’exercice 2020,

la cooptation de Monsieur Pascal Rialland en qualité de membre du Conseil d’administration, et

le renouvellement des délégations financières au conseil d’administration.

Le résultat détaillé des votes, résolution par résolution est disponible sur le site Internet de la Société (www.balyo.fr) dans la rubrique « Assemblées Générales ».

À PROPOS DE BALYO

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique), Balyo a réalisé un chiffre d’affaires de 20,4 M€ en 2019.

Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200626005422/fr/