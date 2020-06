BALYO : annonce les modalités de participation à l'Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2020 et la mise à disposition des documents préparatoires

Regulatory News:

BALYO (Paris:BALYO) (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce les modalités de participation à l’Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2020, qui se tiendra à 10h00, et la mise à disposition des documents préparatoires.

Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus et de lutte contre sa propagation, l’Assemblée Générale se tiendra à huis clos, sans la présence physique des actionnaires, en application de l’article 4 l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020.

Dans ce contexte, il ne sera pas possible pour les actionnaires de demander une carte d’admission, de poser des questions, de voter en séance, ni de déposer des projets d’amendements ou de nouvelles résolutions le jour de l’Assemblée Générale. Les votes se feront donc uniquement par correspondance ou en donnant procuration à une personne dénommée, ou à la Société sans indication de mandataire auquel cas il sera émis un vote favorable aux résolutions présentées ou agrées par le conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions.

Par ailleurs, les actionnaires ont la possibilité de poser des questions écrites via l’adresse mail balyo@newcap.eu en amont de l’Assemblée, et ce jusqu’au 22 juin 2020 à zéro heure et en justifiant de leur qualité d’actionnaire.

L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 22 mai 2020.

L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que le Conseil d’administration a décidé d’ajouter à l’ordre du jour deux nouveaux projets de résolutions afin de l’autoriser à créer des actions de préférences et de les attribuer gratuitement sous condition de performance, à des cadres salariés et/ou dirigeants mandataires sociaux du Groupe, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires.

En outre, le Conseil d’administration a également décidé de modifier la seizième résolution (Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration pour augmenter le capital social au bénéfice d’une catégorie de bénéficiaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit) afin de changer les modalités de fixation du prix des titres à émettre.

L’ordre du jour et le texte des résolutions ainsi modifiés feront l’objet d’une publication, dans les délais légaux, au BALO d’un avis rectificatif de l’avis de réunion valant avis de convocation.

L’ensemble des documents ou informations relatifs à l’Assemblée Générale Mixte ainsi que le formulaire de vote par correspondance sont accessibles via le site Internet de la Société au sein de l’espace dédié aux Assemblées Générales dans la section « Investisseurs ».

Les documents préparatoires et informations prévus par l'article R. 225-73-1 du code de commerce sont disponibles sur le site Internet de la Société https://www.balyo.fr/investisseurs/assemblees-generales et au siège social de la Société BALYO.

Tout actionnaire peut se procurer dans les conditions prévues aux articles R.225-88 et R.225-89 du Code de commerce, les documents visés ci-dessus par simple demande écrite adressée au siège social de la Société BALYO, 3 rue Paul Mazy, 94200 Ivry-sur-Seine.

Aussi, dans le contexte sanitaire actuel la Société invite ses actionnaires pour les demandes de communication de documents d’indiquer une adresse électronique à laquelle la communication peut être faite.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale de la Société : https://www.balyo.fr/investisseurs/assemblees-generales qui est régulièrement mise à jour de toutes les informations nécessaires pour garantir leurs droits.

À PROPOS DE BALYO

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique), Balyo a réalisé un chiffre d’affaires de 20,4 M€ en 2019.

Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.

