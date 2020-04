BALYO : informe le marché de la mise à disposition de son document d'enregistrement universel 2019 incluant le rapport financier annuel

Regulatory News:

BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce la mise à disposition de son document d’enregistrement universel 2019, contenant le rapport financier annuel, qui a été approuvé par l’Autorité des marchés financiers (AMF), le 30 avril 2020, sous le numéro d’approbation suivant : R. 20-007.

Le document d’enregistrement universel 2019 comprend notamment :

Le rapport financier annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes y afférents ;

les informations et rapports mentionnés à l’article 222-9 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers sur le gouvernement d’entreprise.

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique Investisseurs du site internet de BALYO https://www.balyo.fr/investisseurs, ou sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

À PROPOS DE BALYO

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique), Balyo a réalisé un chiffre d’affaires de 20,4 M€ en 2019.

Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.

