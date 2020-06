BALYO : obtient un PGE de 9,5 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Balyo a annoncé, mercredi, la signature d'un contrat de crédit, réalisé sous la forme d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) dans le contexte de pandémie liée au Covid-19, d'un montant de 9,5 millions d'euros, garanti par l'Etat français, auprès d'un un syndicat bancaire. L'expert des chariots de manutention robotisés précise que ce prêt est garanti à hauteur de 90% par l'Etat français avec une maturité initiale de 12 mois et une option d'extension pouvant aller jusqu'à 5 ans exerçable par le groupe jusqu'à juin 2025.“ Je me réjouis de ce financement qui donne à BALYO la visibilité nécessaire à la mise en œuvre de sa stratégie commerciale. La crise sanitaire que nous traversons montre plus que jamais le rôle que les robots de manutention peuvent jouer. Nous continuons à déployer avec détermination notre stratégie avec un focus particulier sur le développement de notre réseau d'intégrateurs " a déclaré Pascal Rialland, son directeur général.