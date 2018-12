Balyo : 11/12/2018 - BALYO et NORCAN annoncent la signature d’un partenariat stratégique pour le co-développement d'un robot collaboratif intelligent

BALYO et NORCAN annoncent la signature d'un partenariat stratégique pour le co-développement d'un robot collaboratif intelligent

 Utilisation du cœur technologique de BALYO pour collaboratifs d'assistance à la préparation de commandesdesrobots

 Elargissement de l'offre NORCAN vers des produits complémentaires aux solutions industrielles et logistiques du groupe

 Un potentiel commercial d'envergure : réseau de distribution mondial, synergies technologiques et délai de commercialisation réduit

Ivry-sur-Seine, France, le 11 décembre 2018, 18h00 - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce le co-développement avec NORCAN d'un nouveau robot collaboratif destiné à l'accompagnement des opérateurs dans le cadre d'applications industrielles et de la préparation des commandes.

Fabien Bardinet, Président-Directeur Général, déclare : « Nous avons développé une technologie robotique exceptionnelle pour servir notre métier, la manipulation de palettes. Ce cœur technologique permet de faire fonctionner une large gamme de robots mobiles. Nous sommes fiers d'accompagner la croissance d'entreprises de premier rang dans la logistique industrielle, telles que NORCAN. Le développement de ce robot en partenariat avec NORCAN est un premier pas sur la partie préparation de commandes, ce qui étend notre couverture de la chaîne logistique et nous permettra d'apporter à nos clients des solutions intégrées de bout en bout embarquant notre technologie ».

Première utilisation du cœur technologique de BALYO en dehors de la manipulation de palettes et élargissement de l'offre NORCAN vers des robots collaboratifs intelligents pour assister les opérateurs

BALYO vient renforcer et sécuriser le développement du robot collaboratif d'assistance à la manutention et à la préparation de commandes développé par NORCAN : le SHERPA®. Cette solution technologique a été mise au point pour suivre les déplacements du préparateur de commandes dans l'entrepôt afin de soulager sa charge de travail.

Ce produit permet à BALYO de déployer sa technologie dans un nouveau marché, celui de la préparation de commandes, ou picking. NORCAN étend par ce biais sa position d'intégrateur de solutions visant à améliorer les flux dans les entrepôts industriels et logistiques.

L'expertise robotique de BALYO, ainsi que son expérience reconnue dans la navigation d'engins de manutention, seront mises à profit pour un élargissement de la gamme SHERPA®, du transport de bacs vers le transport de palettes.

« Ces robots sont tellement complémentaires à nos gammes actuelles de solutions qu'il nous fallait sécuriser le développement de l'intelligence robotique et nous avons choisi le meilleur sur ce sujet », déclare Stéphane Fauth, Président-Directeur Général de NORCAN. Il ajoute : « Nous avons un énorme avantage par rapport à des concurrents qui sont de purs fabricants de robots, c'est que nous

sommes des intégrateurs de solutions industrielles et nos SHERPA® vont magistralement compléter nos gammes d'applications ».

Un potentiel commercial d'envergure : réseau de distribution mondial, synergies technologiques et délai de commercialisation réduit

Cette alliance stratégique se distingue par la complémentarité des deux sociétés sur l'ensemble des étapes du projet, depuis le développement jusqu'à la commercialisation au niveau mondial.

BALYO conçoit l'intelligence robotique et le cœur technologique du robot, NORCAN réalise la partie intégration électro-mécanique, l'industrialisation et la production des robots. NORCAN assurera la commercialisation du SHERPA® en synergie avec BALYO, permettant d'optimiser la promotion du produit et sa distribution au niveau mondial.

Stéphane FAUTH déclare : « Cette alliance avec BALYO est une avancée majeure pour NORCAN et pour ses clients ».

A PROPOS DE NORCAN

NORCAN est leader en France et parmi les premiers en Europe dans le domaine des solutions mécano-montées modulaires et sur mesure. Centré sur l'optimisation des moyens de production et de l'outil de travail au sens large, NORCAN a développé son propre « mécano-industriel » à base de profilés aluminium, de constructions tubulaires, de composants convoyeurs et d'accessoires. Ce système lui permet de proposer des possibilités infinies de solutions sur mesure à tous les segments de l'Industrie, aux entreprises de Logistique et de Distribution et à tous les opérateurs du e-Commerce. Présent en Europe et en Afrique du Nord au travers de ses filiales et d'un réseau de partenaires à l'étranger, NORCAN a réalisé un chiffre d'affaires de 20Mi€ en 2017. Pour plus d'informations, visitez www.mynorcan.com

À PROPOS DE BALYO

BALYO transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by BALYO™. Le système de géo-navigation développé par BALYO permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l'intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, BALYO a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique), BALYO a réalisé un chiffre d'affaires de 16,4 M€ en 2017. Pour plus d'informations, visitez www.balyo.com.

