Balyo : 14/11/2018 - BALYO annonce le renouvellement de son contrat avec HYSTER-YALE GROUP

BALYO annonce le renouvellement de son contrat avec HYSTER-YALE GROUP, son partenaire industriel américain, pour une durée de dix ans et le début de la commercialisation des robots basés sur des chariots de manutention HYSTER YALE en EUROPE

 L'alliance avec HYSTER-YALE GROUP renforcée par un contrat longue durée

 Lancement commercial en Europe

Ivry-sur-Seine, France, le 14 novembre 2018, 18h00 - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce avoir signé un contrat de partenariat avec le fabricant de chariots américain HYSTER-YALE GROUP pour une durée de 10 ans, mettant fin au contrat signé en octobre 2015.

Fabien Bardinet, Président-Directeur Général, déclare : « Après trois années de collaboration fructueuse, nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat avec le groupe américain HYSTER-YALE GROUP qui s'inscrit dans le long terme et atteste de la valeur ajoutée de nos solutions. Par le biais de ce partenariat stratégique à l'échelle mondiale, nos deux sociétés poursuivent ainsi leur objectif commun de produire, commercialiser et vendre des robots de manutention sur la base des chariots standards du groupe Hyster-Yale Group en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu'en Europe. ».

Des atouts majeurs pour accélérer le déploiement des solutions robotisées innovantes de BALYO

Dans un contexte où les flux logistiques sont au cœur des enjeux des groupes industriels, la demande de robots de manutention ne cesse de croître pour des raisons de flexibilité, de coûts et de sécurité. BALYO et HYSTER-YALE GROUP ont travaillé en étroite collaboration depuis 3 ans au développement de solutions robotiques innovantes pour le marché de la manutention. En s'associant à l'expertise technologique développée par BALYO, le groupe HYSTER-YALE GROUP répond à ce besoin avec une gamme robots prête à être déployée, constituant un nouveau relais de croissance à son activité historique.

La conclusion de ce partenariat structurant permet à BALYO de continuer à bénéficier de l'expertise industrielle du Groupe américain, 5ème producteur mondial de chariots de manutention, de sa gamme de produits standardisée et de l'accès à ses réseaux globaux de vente et de maintenance. La prolongation de cette collaboration conduit par ailleurs BALYO à intensifier le déploiement de ses solutions en Europe, en engageant les premières formations des équipes d'Hyster et Yale EMEA à la vente et à la maintenance des robots équipés de la technologie Driven by Balyo.

Autant d'avantages décisifs qui positionnent BALYO comme un acteur incontournable capable de proposer à ses clients une solution complète, à l'échelle mondiale, pour automatiser l'essentiel de leurs flux de palettes, et réaliser ainsi des gains de productivité inégalés à ce jour dans le secteur de la manutention.

À PROPOS DE BALYO

BALYO transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by BALYO™. Le système de géo-navigation développé par BALYO permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l'intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, BALYO a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique), BALYO a réalisé un chiffre d'affaires de 16,4 M€ en 2017. Pour plus d'informations, visitez www.balyo.com.

CONTACTS