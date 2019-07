Balyo : 16/07/2019 - BALYO publiera son chiffre d'affaires semestriel 2019 le 24 juillet 2019 après fermeture des marchés et tiendra une conférence téléphonique

BALYO publiera son chiffre d'affaires semestriel 2019

le 24 juillet 2019 après fermeture des marchés

et tiendra une conférence téléphonique

Ivry-sur-Seine,France, le 16 juillet 2019, 18h00 - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, publiera son chiffre d'affaires semestriel 2019, le mercredi 24 juillet 2019 à 18h00.

cette occasion, Fabien Bardinet, Président Directeur Général, Pascal Rialland, Directeur Général Adjoint et Stanislas Piot, Directeur financier, tiendront une conférence téléphonique en français à 18h30 heure de Paris, afin de répondre aux questions des investisseurs.

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer les numéros suivants puis le code d'accès :

Tél : 01 70 71 01 59

Code : 78 07 76 33 #

Afin d'accéder à la réécoute qui sera disponible pendant une période de 90 jours, veuillez composer les numéros et le code d'accès suivants puis suivre les instructions :

Tél : 01 72 72 74 02

Code : 41 88 66 087#

À PROPOS DE BALYO

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l'intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie- Pacifique), Balyo a réalisé un chiffre d'affaires de 23,3 M€ en 2018. Pour plus d'informations, visitez www.balyo.com.

CONTACTS

BALYO NewCap Stanislas Piot Communication financière et Relations Directeur financier Investisseurs investors@balyo.com Louis-Victor Delouvrier / Thomas Grojean Tél. : +33 1 44 71 98 53 balyo@newcap.eu

