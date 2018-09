Balyo : 20/09/2018 BALYO annonce le recrutement d'un Directeur Industriel et le déploiement d’un plan de recrutement

BALYO annonce le recrutement d'un Directeur Industriel et le déploiement d'un plan de recrutement ambitieux pour accompagner sa croissance

 Alec Lafourcade-Jumenbo est nommé Directeur Industriel et membre du Comité Exécutif

 Signature de partenariats privilégiés avec les filières académiques spécialisées dans la robotique et l'intelligence artificielle

 Renforcement de la présence de BALYO au sein de l'écosystème robotique et IT via des actions de communication et de sponsoring ciblées

Ivry-sur-Seine, France, le 20 septembre 2018, 18h00 - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce le déploiement d'un plan de recrutement ambitieux pour accompagner sa forte croissance.

Fabien Bardinet, Président-Directeur Général, déclare : « La politique de recrutement est un enjeu fondamental pour assurer la bonne mise en œuvre de notre stratégie. C'est l'un des facteurs qui a soutenu le choix de l'introduction en bourse de la Société, afin d'y allouer les fonds nécessaires et accroître la visibilité de BALYO. Le succès et la forte demande mondiale pour nos solutions robotisées se traduisent par une montée en puissance de nos capacités de déploiement et de recherche, pour servir au mieux nos clients. La nomination d'Alec Lafourcade-Jumenbo, en qualité de Directeur Industriel, s'inscrit dans cette volonté. Je lui souhaite la bienvenue chez Balyo et suis convaincu que son expertise nous sera bénéfique pour accélérer l'implémentation de nos solutions.

A l'image de la performance de notre solution technologique, BALYO fait intervenir des collaborateurs non seulement talentueux et engagés mais également passionnés par la robotique et l'intelligence artificielle. Depuis le début de l'année, nous avons recruté de nombreux collaborateurs sur la zone EMEA et avons intensifié nos efforts pour continuer d'attirer ces profils particulièrement convoités compte tenu des enjeux industriels liés à ces domaines. La notoriété croissante de BALYO au sein de cet écosystème, via des actions de communication à forte valeur ajoutée, soutiendra grandement notre plan de recrutement. ».

Alec Lafourcade nommé Directeur Industriel

Dans le contexte de forte croissance, Alec Lafourcade-Jumenbo aura pour mission de mettre en place un outil industriel adéquat en collaboration avec nos partenaires. Alec rejoint également le Comité Exécutif de Balyo et sera le référent en matière de questions industrielles.

Ingénieur Télécommunications - Électronique (Supélec) et titulaire d'un master en "Electrical Engineering" de l'Université d'Illinois à Urbana-Champaign (UIUC), Alec Lafourcade-Jumenbo a développé une expérience solide dans le développement et l'industrialisation de matériel informatique et technologique, en particulier dans le domaine de la robotique depuis plus de dix ans. Après avoir passé 13 ans dans des Groupes internationaux, Alec a ensuite rejoint des start-ups comme DxO ou Aldebaran Robotics où il a eu l'occasion de travailler avec Fabien Bardinet, Président-Directeur Général.

Partenariats académiques majeurs

BALYO a établi plusieurs partenariats avec des écoles d'ingénieurs et cible également des IUT de premier plan. Ces accords permettent aux étudiants de ces structures de s'orienter vers des parcours de professionnalisation en alternance. La promotion de la filière alternance est assurée via la participation régulière de la Société à divers forums spécialisés au cours desquels sont présentées les opportunités de carrière chez BALYO dans les différentes fonctions stratégiques : gestion de projet, R&D et support. Ces partenariats, qui ont déjà permis le recrutement de nombreux profils, donnent accès à un vivier inestimable de jeunes talents.

Renforcement des actions de communication

Afin de renforcer sa visibilité au sein de son écosystème, BALYO est devenu cette année l'un des sponsors majeurs de la coupe de France 2018 de robotique. Cette action s'est accompagnée d'une présence, tout au long de la compétition, via un stand de recrutement et de job dating ayant permis de faire connaître BALYO auprès de plus de 400 étudiants.

En parallèle, BALYO a renforcé sa stratégie digitale via une présence accrue sur les réseaux sociaux et professionnels, tout en activant l'ensemble des outils permettant d'accéder aux profils les plus adaptés. A titre d'exemples, BALYO a investi dans une page LinkedIn Carrières ainsi que dans de nombreux jobboards de premier plan et rejoint le réseau « Welcome To The Jungle », site de recrutement dédié aux sociétés technologiques en forte croissance.

Prochaine publication financière : résultats semestriels 2018, le 27 septembre 2018 avant ouverture de la bourse.

À PROPOS DE BALYO

BALYO transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by BALYO™. Le système de géo-navigation développé par BALYO permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l'intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, BALYO a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique), BALYO a réalisé un chiffre d'affaires de 16,4 M€ en 2017. Pour plus d'informations, visitez www.balyo.com.

