Balyo : 25/09/2019 - BALYO publie ses résultats du premier semestre 2019

Fabien Bardinet, Président-Directeur Général déclare : « Les difficultés rencontrées lors du déploiement des robots de stockage vertical étant presque résolues, nous sommes confiants dans la capacité de la Société à retrouver une dynamique commerciale en adéquation avec le potentiel et la valeur ajoutée des solutions BALYO. BALYO a engagé des discussions avec ses partenaires afin d'accélérer l'exécution des contrats et en particulier leur permettre d'être rapidement indépendants sur la production, la commercialisation et le déploiement des robots. Par ailleurs, l'amélioration des conditions contractuelles de paiement avec Linde Material Handling illustre la confiance de notre partenaire industriel dans le potentiel de nos solutions et permet à BALYO de bénéficier d'un apport de trésorerie important, octroyant une visibilité financière à moyen terme ».

Par ailleurs, la Société étant actuellement dans une phase de commercialisation plus importante que lors de l'exercice précédent, les dépenses liées aux Ventes et Marketing ainsi que les frais généraux ont augmenté respectivement de +21% et +5%, notamment sous l'effet de la hausse du nombre de collaborateurs. La Société a en effet vu passer ses effectifs de 181 personnes au 30 juin 2018 à 210 collaborateurs au 30 juin 2019.

Linde Material Handling, le groupe Kion et la Société ont signé un avenant au contrat signé en mai 2017 afin d'ajuster les termes et conditions de paiement entre les parties. Le changement des termes et conditions de paiement permet à la Société de bénéficier d'avances substantielles sur les projets en cours et à venir, lui permettant de faire face à ses échéances futures au cours des 12 prochains mois (30 juin 2020).

Stratégie et perspectives

En relation étroite avec ses partenaires industriels, BALYO entend relancer la dynamique de ses ventes et accélérer l'exécution de ses projets. Le plan porte en particulier sur l'extension rapide de la formation des équipes d'installation propres aux partenaires ainsi que la production d'un plus grand nombre de robots au sein de leurs unités de production respectives. La mise en place d'outils d'installation de nouvelle génération courant 2020 permettra en outre d'améliorer la marge des projets par la réduction des temps d'installation des robots.

Par ailleurs, la Société reste déterminée à atteindre rapidement l'équilibre financier en adaptant ses coûts de structure. Cependant, le ralentissement de la dynamique commerciale constaté au premier semestre a obligé la Société à décaler de quelques mois son objectif de réduction de ses pertes.

La Société demeure confiante avec son objectif de réaliser 200 M€ de revenus à moyen terme.

Le rapport financier semestriel est disponible sur le site Internet de la Société, dans la rubrique investisseurs : https://www.balyo.fr/Societe/Investisseurs

Publication du chiffre d'affaires du 3e trimestre, le 23 octobre 2019 après clôture.

À PROPOS DE BALYO

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l'intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie- Pacifique), Balyo a réalisé un chiffre d'affaires de 23,3 M€ en 2018. Pour plus d'informations, visitez www.balyo.com.

CONTACTS