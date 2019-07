BancaStato: Daniel Joss succède à Carlo Danzi au conseil d'administration

Zurich (awp) - Le conseil d'administration de la Banque cantonale du Tessin (BancaStato) a un nouveau membre en la personne de Daniel Joss. Ce dernier remplace Carlo Danzi, dont le mandat est arrivé à échéance après douze ans, indique l'établissement mardi dans un communiqué.

Ingénieur civil diplômé de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), le quinquagénaire est membre des faîtières cantonale et nationale d'ingénierie et d'architecture.

Il est actif dans le domaine de la construction et du génie civile en qualité de "spécialiste et concepteur", selon le communiqué. Il siège en outre au conseil d'administration de plusieurs sociétés immobilières et d'immeubles de rendement.

buc/ck