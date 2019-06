Zurich (awp) - La Banque cantonale du Tessin émet un emprunt sous direction de la Banque cantonale de Bâle, Credit Suisse et Banque cantonale de Zurich. Les conditions:

montant: 100 mio CHF taux: 0,05% prix d'émission: 100,25% durée: 10 ans, jus. 10.07.2029 libération: 10.07.2019 Yield to Mat.: 0,025% Swap Spread: +18 pb no valeur: 48'318'093 (8) rating: A+ pos (ZKB) cotation SIX: dès le 08.07.2019

cf/rp