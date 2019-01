Banca Carige : émet 2 milliards d'euros d'obligations garanties par l'Etat italien

Il y a plus de deux semaines, l'Italie a créé un fonds de 1,3 milliard d'euros pour venir en aide à Banca Carige, passée temporairement sous administration temporaire de la Banque centrale européenne (BCE) le 2 janvier après que la dixième banque du pays a échoué à augmenter son capital.

Banca Carige a précisé avoir procédé à deux émissions d'obligations, valant chacune un milliard d'euros. Un porte-parole n'a pas voulu dire si les titres avaient été souscrites par la banque elle-même ou placés auprès d'investisseurs.

Les banques ont le droit d'acheter des obligations qu'elles ont elles-mêmes émises si elles si elles bénéficient de la garantie de l'Etat puis peuvent les utiliser comme collatéral pour emprunter à la BCE.

Une des deux émissions arrive à maturité le 25 janvier 2020 et porte un coupon de 0,50%. L'autre dure six mois de plus, avec un coupon de 0,75%.

(Valentina Za, Benoit Van Overstraeten pour le service français)