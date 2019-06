Banca Piccolo Credito Valtellinese : La banque italienne Creval veut tripler son bénéfice net d'ici 2021

Avec cette mesure, comprise dans un plan d'entreprise à cinq ans, la banque vise à diviser par deux le ratio de créances douteuses d'ici 2023 pour le ramener sous 6,5%.

Creval, qui a lancé une augmentation de capital il y a plus d'un an pour assainir son bilan, a également dit viser, à la faveur de réductions de coûts et de revenus supplémentaires, un bénéfice net de 93 millions d'euros en 2021, contre 32 millions en 2018.

(Valentina Za, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Matthieu Protard)