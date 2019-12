BBVA : Berenberg abaisse son objectif de cours

05/12/2019 | 13:41

Berenberg ait abaissé son objectif de cours sur l'action du géant bancaire.



Un rapport de recherche de Berenberg publié ce matin a maintenu sa recommandation à la vente et réduit son objectif de cours de 4,8 à 4,2 euros.



Rappelons que le groupe avait annoncé un résultat net en baisse de 15% à 3,7 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de 2019, mais stable hors exceptionnels et effets de changes (-0,6%).



La banque espagnole a indiqué avoir continué de contenir ses coûts opérationnels, permettant une amélioration de son ratio d'efficience qui a ainsi atteint 48,7% au troisième trimestre 2019, à comparer à 49,6% un an auparavant.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.