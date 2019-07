BBVA : bénéfice net du 1er semestre en baisse de 3,7%

31/07/2019 | 12:21

BBVA a annoncé un bénéfice net de 2,44 milliards d'euros au premier semestre 2019, en baisse de 3,7%, en raison de la hausse des dépréciations et des provisions.



Les dépréciations sur actifs financiers ont augmenté de 10,6% sur un an, en raison de la hausse des provisions pour pertes sur prêts, a déclaré la deuxième plus grande banque d'Espagne.



BBVA a également évoqué la détérioration de portefeuilles et une modification des scénarios macroéconomiques aux États-Unis, au Mexique et en Turquie.



Dans un communiqué, le groupe a déclaré que le chiffre d'affaires atteignait près de 9 milliards d'euros, en hausse de 7,1%, avec des commissions nettes en hausse de 1,4% en glissement annuel, grâce au développement de la clientèle et à la diversification.



Au premier semestre, les charges d'exploitation de BBVA ont augmenté de 1,2% d'une année sur l'autre, variation qui reste inférieure à l'inflation enregistrée dans la plupart des pays où le groupe est implanté, ce qui met en évidence la réduction des coûts en Espagne.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.