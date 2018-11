BBVA : chercherait un partenaire dans l'assurance

19/11/2018 | 10:26

BBVA avance de 1,3% en début de séance à Madrid, alors que le groupe bancaire d'origine basque serait à la recherche d'un partenaire pour constituer une coentreprise dans l'assurance, d'après Aurel BGC qui cite le média espagnol Expansion.



Le bureau d'études précise que l'établissement se serait adjoint les services de Bank of America pour trouver un partenaire avec lequel il pourrait travailler sur divers marchés, et que la transaction pourrait être évaluée entre 1,5 et deux milliards d'euros.



