BBVA : en retrait avec son bénéfice net à neuf mois

31/10/2019 | 13:29

BBVA recule de 1% à Madrid suite à la présentation d'un résultat net attribuable en baisse de 15% à 3,7 milliards d'euros pour les neuf premiers mois de 2019, mais stable hors exceptionnels et effets de changes (-0,6%).



La banque espagnole indique avoir continué de contenir ses coûts opérationnels, permettant une amélioration de son ratio d'efficience qui a ainsi atteint 48,7% au troisième trimestre 2019, à comparer à 49,6% un an auparavant.



