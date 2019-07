BBVA inculpée pour son implication dans une affaire d'écoutes illégales

Madrid (awp/afp) - Le parquet espagnol a demandé mercredi l'inculpation de la deuxième banque du pays BBVA en tant que personne morale, pour son implication dans une affaire d'écoutes illégales impliquant un sulfureux ex-policier.

BBVA est soupçonnée de délits de "corruption" et "révélation de secrets", indique le parquet spécial anti-corruption dans un communiqué.

Le juge en charge de l'affaire à l'Audience nationale, haut tribunal chargé des affaires financières, doit maintenant décider s'il met en examen ou non la banque.

Début juillet, neuf anciens ou actuels dirigeants de la banque ont été inculpés dans cette même affaire pour les mêmes délits présumés.

La banque avait admis en janvier avoir eu recours aux services du groupe Cenyt, dirigé par le sulfureux commissaire José Manuel Villarejo, au coeur d'une multitude d'affaires qui ont secoué les hautes sphères du pays, jusqu'à la famille royale.

Pendant des années, cet ancien policier, sous les verrous depuis novembre 2017, a enregistré à leur insu ses conversations avec des dirigeants politiques, magistrats et chefs d'entreprise, et est accusé de s'en être servi pour les faire chanter.

Selon la presse espagnole, BBVA aurait eu recours aux services du policier en 2004 et aurait eu accès à des milliers d'écoutes téléphoniques de journalistes et de personnalités haut placées du monde politique et économique dans le but d'empêcher que le groupe de BTP Sacyr entre à son capital.

En janvier, la banque, qui a ouvert une enquête interne sur l'affaire, a nié avoir "trouvé la moindre documentation reflétant la surveillance et l'interception de communications privées".

Mais l'affaire a obligé Francisco Gonzalez - à la tête de BBVA de 2000 à 2018 après avoir été numéro un depuis 1996 d'Argentaria, banque ayant fusionné avec Banco de Bilbao y Viscaya pour donner naissance à BBVA, à démissionner début 2019 de tous ses postes, y compris honorifiques, au sein de la banque.

afp/buc