Banco Bilbao Vizcaya Argentaria : La banque espagnole BBVA augmente ses provisions sur la Turquie

MADRID, 6 septembre (Reuters) - La banque espagnole BBVA a annoncé jeudi qu'elle allait devoir augmenter le montant de ses provisions par rapport à ce qu'elle anticipait en juillet au moment de la publication de ses résultats trimestriels, en raison de l'aggravation de la situation économique en Turquie, qui est son cinquième marché.

Des dirigeants de la deuxième banque espagnole ont annoncé à des analystes mercredi qu'ils estimaient désormais le coût de la couverture du risque sur les créances de BBVA en Turquie à 200 points de base (pdb), au lieu de 150 pdb, a dit un porte-parole.

Ils ont ajouté que la banque avait abaissé ses estimations de croissance pour la Turquie et revu en hausse les risques de dépréciation des actifs dans l'énergie et l'immobilier.

La livre turque a perdu plus de 40% de sa valeur depuis le début de l'année en raison de la volonté du président turc Recep Tayyip Erdogan de peser sur la politique monétaire du pays et des vives tensions entre la Turquie et les Etats-Unis.

BBVA a une participation de 49,85% dans la banque turque Garanti. Son titre a fini en baisse de 2,52% à Madrid. L'action a perdu 25% depuis le début de l'année. (Jésus Aguada, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Bertrand Boucey)