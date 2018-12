BANCO BPM : UBS reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 2,95 euros sur Banco BPM après des avancées dans son processus d’amélioration de son bilan. " Dans l'ensemble, nous considérons ces annonces comme positives et globalement conformes à notre point de vue selon lequel BAMI est sur la bonne voie pour accélérer son processus de réduction des risques sans compromettre davantage sa solvabilité et préserver les résultats (importants) d'Agos ", a commenté le bureau d’études.