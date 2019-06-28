Banco BPM : CASA Consumer Finance et Banco Bpm scellent leur partenariat

28 juin (Reuters) - Credit Agricole a annoncé
vendredi dans un communiqué :
* CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ET BANCO BPM RENFORCENT
LEUR
PARTENARIAT DANS LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION EN ITALIE POUR 15
ANS.
* SUITE À LACCORD INITIAL SIGNÉ LE 20 DÉCEMBRE 2018, CRÉDIT
AGRICOLE CONSUMER FINANCE ET BANCO BPM ONT SIGNÉ
AUJOURDHUI, AVEC TROIS MOIS DAVANCE SUR LE CALENDRIER PRÉVU,
LACCORD DÉFINITIF VISANT À RENFORCER LEUR PARTENARIAT GLOBAL.
Le communiqué :
https://reut.rs/2XC4YbX
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(Rédaction de Paris)