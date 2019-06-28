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Banco BPM : CASA Consumer Finance et Banco Bpm scellent leur partenariat

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28/06/2019 | 17:52

28 juin (Reuters) - Credit Agricole a annoncé vendredi dans un communiqué :

* CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ET BANCO BPM RENFORCENT LEUR PARTENARIAT DANS LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION EN ITALIE POUR 15 ANS.

* SUITE À LACCORD INITIAL SIGNÉ LE 20 DÉCEMBRE 2018, CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ET BANCO BPM ONT SIGNÉ AUJOURDHUI, AVEC TROIS MOIS DAVANCE SUR LE CALENDRIER PRÉVU, LACCORD DÉFINITIF VISANT À RENFORCER LEUR PARTENARIAT GLOBAL. Le communiqué : https://reut.rs/2XC4YbX Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
BANCO BPM -0.86%1.79 Cours en clôture.-8.26%
CRÉDIT AGRICOLE 0.52%10.545 Cours en temps réel.11.24%
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Données financières (€)
CA 2019 4 269 M
EBIT 2019 1 578 M
Résultat net 2019 701 M
Dette 2019 -
Rendement 2019 5,70%
PER 2019 3,80
PER 2020 5,00
Capi. / CA 2019 0,64x
Capi. / CA 2020 0,63x
Capitalisation 2 736 M
Graphique BANCO BPM
Durée : Période :
Banco BPM : Graphique analyse technique Banco BPM | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BANCO BPM
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 11
Objectif de cours Moyen 2,35 €
Ecart / Objectif Moyen 30%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Giuseppe Castagna Chief Executive Officer & Executive Director
Carlo Fratta Pasini Chairman
Giovanni Sordello Head-Operations, Real Estate & Purchasing
Fabrizio Caputi Head-Finance
Ottavio Rigodanza Head-Information Technology
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
BANCO BPM-8.26%3 101
JP MORGAN CHASE & COMPANY11.49%353 023
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA11.72%294 793
BANK OF AMERICA13.27%268 226
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION16.33%215 859
WELLS FARGO-0.61%208 043
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