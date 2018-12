Banco BPM : salué pour l'accord avec Crédit Agricole

03/12/2018 | 14:42

Banco BPM s'adjuge 5,6% à Milan après l'annonce d'un protocole d'entente irrévocable avec Crédit Agricole visant à renforcer leur partenariat global sur le marché italien du crédit à la consommation pour les quinze prochaines années.



L'accord prévoit l'acquisition par Agos, dont la structure actionnariale restera inchangée, de ProFamily SpA, filiale de la banque italienne qui produit notamment les crédits à la consommation distribués dans le réseau BPM, pour un montant total de 310 millions d'euros.



'Ce remaniement du crédit à la consommation devrait rassurer les investisseurs sur la capacité capitale de Banco BPM à maximiser le plan de cession de prêts non performants', réagit UBS qui réitère son conseil 'achat' et son objectif de cours de 2,95 euros sur le titre.



