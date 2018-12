Banco de Sabadell : RPT-Banco Sabadell dément envisager de vendre TSB

Banco Sabadell n'a pas l'intention de vendre sa filiale britannique TSB et veut que la banque britannique commence à acquérir d'autres actifs une fois qu'elle se sera relevée d'un fiasco informatique coûteux, a déclaré vendredi un porte-parole du groupe espagnol.

Le président de Sabadell, Josep Oliu avait déclaré jeudi que la banque espagnole présenterait en janvier un plan de redressement de TSB.

La banque britannique doit se remettre de l'échec d'un projet informatique qui lui coûtera quelque 320 millions d'euros.

"L'objectif est que TSB entame à l'avenir un processus de consolidation en Grande-Bretagne", a déclaré Josep Oliu, lors d'un événement à New York. "Il nous faudra au moins deux années pour cela (le redressement). Ensuite, nous entrerons dans le processus de consolidation", a-t-il dit.

Ces propos ont alimenté les spéculations autour d'une vente éventuelle de TSB dont le directeur général, Paul Pester, critiqué pour sa gestion du projet informatique, a quitté ses fonctions en septembre.

Mais un porte-parole du groupe a démenti tout projet de cession, assurant que Sabadell voulait au contraire que TSB se renforce en rachetant d'autres actifs.

"Une fois les problèmes informatiques résolus, notre priorité est de déployer des plates-formes plus modernes et plus efficaces en Grande-Bretagne, afin de devenir un acteur important sur le marché des petites et moyennes entreprises", a déclaré le porte-parole.

(Tomás Cobos et Isla Binnie; Claude Chendjou et Catherine Mallebay-Vacqueur, édité par Jean-Michel Bélot)