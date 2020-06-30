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BANCO DE SABADELL, S.A.

(SAB)
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Banco de Sabadell S A : Amundi lance un partenariat de long-terme avec Banco Sabadell en Espagne

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30/06/2020 | 18:11

30 juin (Reuters) - AMUNDI SA:

* AMUNDI FINALISE L'ACQUISITION DE SABADELL AM ET ANNONCE LE LANCEMENT AVEC SUCCÈS DU PARTENARIAT DE LONG-TERME AVEC BANCO SABADELL EN ESPAGNE

* CETTE TRANSACTION ET LE PARTENARIAT AVEC BANCO SABADELL PERMETTENT À AMUNDI DE RENFORCER SIGNIFICATIVEMENT SA POSITION EN ESPAGNE

* SABADELL AM A DÉMONTRÉ SA RÉSILIENCE DURANT LA PÉRIODE DE PANDÉMIE, AVEC DES ENCOURS DE 21 MDEUR À FIN MAI 2020

* L'ACQUISITION À 100% DE SABADELL ASSET MANAGEMENT PAR AMUNDI EST FINALISÉE AUJOURD'HUI Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
AMUNDI -0.43%69.7 Cours en temps réel.0.14%
BANCO DE SABADELL, S.A. 6.08%0.3194 Cours en clôture.-69.29%
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CA 2020 4 813 M 5 398 M -
Résultat net 2020 105 M 118 M -
Dette nette 2020 - - -
PER 2020 20,8x
Rendement 2020 1,38%
Capitalisation 1 795 M 2 019 M -
VE / CA 2019
Capi. / CA 2020 0,37x
Nbr Employés 24 415
Flottant 98,6%
Graphique BANCO DE SABADELL, S.A.
Durée : Période :
Banco de Sabadell, S.A. : Graphique analyse technique Banco de Sabadell, S.A. | Zone bourse
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 20
Objectif de cours Moyen 0,41 €
Dernier Cours de Cloture 0,32 €
Ecart / Objectif Haut 87,9%
Ecart / Objectif Moyen 27,9%
Ecart / Objectif Bas -37,4%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Jaime Guardiola Romojaro Managing Director & Executive Director
Josep Oliu Creus Executive Chairman
Rüdiger Schmidt Head-Global Information Technology & Operations
Tomás Varela i Muiña General Manager & Head-Finance
María Teresa García-Milà Lloveras Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
BANCO DE SABADELL, S.A.-69.29%2 019
JPMORGAN CHASE & CO.-33.29%283 329
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED-20.83%253 120
BANK OF AMERICA CORPORATION-34.27%202 923
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-7.43%201 762
BANK OF CHINA LIMITED-13.21%134 481
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