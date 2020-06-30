Banco de Sabadell S A : Amundi lance un partenariat de long-terme avec Banco Sabadell en Espagne

30 juin (Reuters) - AMUNDI SA:
* AMUNDI FINALISE L'ACQUISITION DE SABADELL AM ET ANNONCE LE
LANCEMENT AVEC SUCCÈS DU PARTENARIAT DE LONG-TERME AVEC BANCO
SABADELL EN ESPAGNE
* CETTE TRANSACTION ET LE PARTENARIAT AVEC BANCO SABADELL
PERMETTENT À AMUNDI DE RENFORCER SIGNIFICATIVEMENT SA POSITION
EN ESPAGNE
* SABADELL AM A DÉMONTRÉ SA RÉSILIENCE DURANT LA PÉRIODE DE
PANDÉMIE, AVEC DES ENCOURS DE 21 MDEUR À FIN MAI 2020
* L'ACQUISITION À 100% DE SABADELL ASSET MANAGEMENT PAR
AMUNDI EST
FINALISÉE AUJOURD'HUI
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(Gdansk Newsroom)