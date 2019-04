BONDS: L'alliance Santander-Caceis ne menace pas la qualité du crédit de CASA -- S&P

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le projet de rapprochement entre Caceis et Santander Securities Services ne devrait pas avoir d'effet négatif majeur sur la qualité du crédit de Crédit Agricole SA, a déclaré vendredi S&P Global Ratings. Ni sur le capital prudentiel du groupe bancaire.

"L'opération n'a pour l'instant aucune incidence sur nos notations ou nos perspectives pour Caceis", a ajouté l'agence de notation américaine.

Crédit Agricole SA a annoncé mercredi avoir signé un protocole d'accord avec la banque espagnole Santander en vue de rapprocher leurs activités de conservation institutionnelle et d'"asset servicing". Dans cette optique, la société Caceis serait regroupée avec Santander Securities Services, active en Espagne, Brésil, Mexique et Colombie sur ces mêmes métiers. Santander Securities Services apporterait à Caceis 100% de ses activités en Espagne et 49,99% de ses activités en Amérique latine.

"La nouvelle entité serait détenue par Crédit Agricole SA et Santander, respectivement à hauteur de 69,5% et 30,5%", a expliqué mercredi la banque française. Cette nouvelle entité représenterait 3.343 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1.833 milliards d'euros d'actifs en administration.

Les deux banques prévoient de finaliser l'opération d'ici à la fin 2019, après obtention de l'ensemble des autorisations réglementaires.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire