BANCO SANTANDER : va investir 20 milliards d'euros dans le numérique en quatre ans

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’occasion d’une réunion investisseurs, Banco Santander a annoncé 1,2 milliard d’euros d’économies annuelles supplémentaires dans le cadre de son plan stratégique. 1 milliard proviendra de l'Europe, ce qui représente 10% de la base de coûts de cette région. En Europe, 250 millions d'euros d'économies proviendront de l'intégration de Banco Popular rachetée 1 euro symbolique en 2017.La banque espagnole a par ailleurs confirmé ses objectifs stratégiques à moyen terme d'une rentabilité des capitaux propres tangibles entre 13% et 15%, d'un ratio de fonds propres durs de 11% à 12% et d'une hausse de son taux de distribution, dans la fourchette de 40% à 50%. La rentabilité des capitaux propres tangibles était de 11,7% et le ratio de fonds propres durs de 11,3% en 2018. Elle vise également un coefficient d'exploitation entre 42% et 45%.Santander investira plus de 20 milliards d'euros dans le numérique et la technologie au cours des quatre prochaines années, afin d'améliorer l'expérience client et de les fidéliser davantage, tout en réduisant le coût de la livraison.