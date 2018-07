Banco Santander : La valeur du jour en Europe - SANTANDER soutenu par des résultats solides, hors Banco Popular,

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Santander (+0,3% à 75,85 euros) échappe au sort qui touche l’indice espagnol Ibex (-0,51%) à la faveur de résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre. La première banque espagnole a bien présenté des résultats en retrait, mais celui-ci s’explique par les 300 millions d’euros de frais d’intégration de Banco Popular, rachetée l’année dernière. Le bénéfice net part du groupe a ainsi reculé de 3% à 1,698 milliard d’euros, mais il est ressorti légèrement au dessus du consensus Reuters s’élevant à 1,65 milliard d’euros.Corrigé des frais d'intégration de Banco Popular, le résultat net a augmenté de 14% à près de 2 milliards d'euros.Les analystes attribuent cette surperformance à des revenus plus élevés et des prêts douteux plus faibles. Les revenus net d'intérêt de Santander ont augmenté de 0,3% par rapport au trimestre précédent à 8,48 milliards d'euros, dépassant là encore les attentes du marché : 8,4 milliards.Les provisions pour pertes sur prêts ont pour leur part reculé de 12% à 2 milliards d'euros.Ses deux plus importants marchés, le Brésil et l'Espagne ont enregistré un bénéfice net de respectivement 647 millions d'euros (+2,4%) et 325 millions d'euros (-28,5%). Ce dernier montant intègre le coût d'intégration de Banco Popular. Son troisième marché, le Royaume-Uni a connu une croissance de ses profits de 15,5% à 372 millions d'euros.Son ratio de fonds propres durs a reculé de 20 points de base ce trimestre à 10,80%. Il s'agit selon UBS de l'une des déceptions de cette publication. Santander a réaffirmé son objectif d'un ratio d'au moins 11% cette année.La banque espagnol a enfin estimé être sur la bonne voie pour atteindre son objectif d'une croissance à deux chiffres du bénéfice par action cette année.