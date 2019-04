Banco Santander : La valeur du jour en Europe - SANTANDER veut racheter les actionnaires minoritaires de sa filiale mexicaine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Banco Santander (+0,67% à 4,5 euros), qui est bien orienté comme les autres valeurs bancaire européennes, a annoncé son intention de racheter les actionnaires minoritaires de sa filiale mexicaine pour 2,56 milliards d'euros. Cette opération sera financée par une augmentation de capital. S'exprimant lors de l'assemblée générale annuelle de la banque, Ana Botín, président exécutif de Banco Santander, a déclaré : "Nous croyons au Mexique, au potentiel de son secteur financier et à Santander Mexico qui est aujourd'hui l'une des premières banques du pays".La banque espagnole réalise environ 6% de ses profits dans ce pays.Selon les termes de la transaction, les actionnaires soumissionnaires de la filiale mexicaine, dont ils détiennent 25% du capital, recevront 0,337 nouvelle action Banco Santander pour chaque action Santander Mexico ou 1,685 nouveau ADS Banco Santander pour chaque ADS Santander Mexico, ce qui implique une prime de 14% sur le cours de clôture d'hier.L'opération devrait avoir un impact neutre sur le résultat par action et un impact légèrement positif sur le capital. UBS évalue cet impact entre 5 et 10 points de base." En termes de résultats, les résultats acquis s'élèvent à plus de 200 millions d'euros (soir 2,5 % des résultats attendus par le groupe en 2019), ce qui implique une dilution de 1 % du bénéfice par action sur la base de nos chiffres ", ajoute le broker.