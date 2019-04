La plus grande banque de la zone euro en terme de capitalisation boursière a par ailleurs confirmé son objectif de rendement des fonds propres tangibles (ROTE) de 13 à 15% et d'un ratio de fonds propres core tier 1 compris entre 11 et 12% à moyen terme.

L'action gagnait plus de 1,5% dans les premiers échanges à la Bourse de Madrid.

(Jesús Aguado; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)