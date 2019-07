Santander : bien orienté après ses résultats de 2e trimestre

23/07/2019 | 10:01

Santander prend 2% à Madrid après la publication d'un résultat net attribuable aux actionnaires en baisse de 18% à 1,4 milliard d'euros, dépassant néanmoins le consensus, et d'un profit sous-jacent en hausse de 5% à 2,1 milliards.



'Toutes nos activités continuent de générer des résultats solides, avec en particulier une bonne croissance en Amérique du Nord, qui représente maintenant 17% des profits du groupe (contre 14%au 30 juin 2018)', souligne la présidente exécutive Ana Botin.



La banque espagnole revendique une dynamique favorable en termes de qualité de crédit, avec un ratio de prêts non performants en repli de 11 points de base sur le trimestre à 3,51%, ainsi qu'un ratio CET1 amélioré de 50 points de base sur un an pour atteindre 11,3%.



