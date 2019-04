Santander : cession de succursales en Pennsylvanie

23/04/2019 | 11:15

Santander annonce un accord pour céder 14 succursales en Pennsylvanie à First Commonwealth, dans le cadre d'une réallocation par la banque espagnole de ses investissements vers ses marchés de croissance clés.



La cession porte sur environ 525 millions de dollars de dépôts et 120 millions de dollars de prêts aux ménages et aux entreprises. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre de cette année.



Santander rappelle disposer en tout de quelques 9.600 employés et de plus de 600 succursales aux Etats-Unis, représentant plus de deux millions de clients, principalement situés sur la côte orientale du pays.



