18/07/2019 | 15:05

Le titre Santander s'affiche ce jeudi en baisse de -1,8%, l'une des plus fortes baisses de l'indice IBEX 35 de Madrid, alors que l'analyste UBS ne recommande plus d'acheter le titre.



Dans une note publiée ce matin, le broker a en effet annoncé revenir à 'neutre' sur le titre, avec un objectif de cours de 4,30 euros, contre 5,05 euros auparavant, se montrant plus prudent qu'auparavant concernant les banques espagnoles.





