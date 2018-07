Santander : l'intégration de Banco Popular impacte le T2

25/07/2018 | 12:57

La banque espagnole Santander annonce ce mercredi avoir enregistré une légère baisse de son bénéfice net du deuxième trimestre (par rapport à la même période l'année précédente).



Ainsi, Santander a fait état d'un résultat net en baisse de 3% à 1,7 milliard d'euros, impacté par des coûts de restructuration de l'ordre de 300 millions d'euros liés notamment à l'intégration de Banco Popular.



Hors éléments non récurrents et variations de change, le bénéfice sous-jacent au deuxième trimestre est en revanche en hausse de 28% par rapport à la même période de l'année dernière, à 2 milliards d'euros.



Selon la banque, 3 millions de nouveaux clients ont été attirés au cours des douze derniers mois. Le nombre de clients fidèles (ceux qui considèrent Santander comme leur banque principale) a par ailleurs augmenté de 17%, pour atteindre 19 millions.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.