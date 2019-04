Santander : projet de rapprochement entre CACEIS et 3S

17/04/2019 | 09:11

Crédit Agricole SA et Santander annoncent la signature d'un protocole d'accord (memorandum of understanding) visant à rapprocher leurs activités de conservation institutionnelle et d'asset servicing, projet qui devrait être finalisé d'ici fin 2019.



La nouvelle entité conserverait le nom de CACEIS, serait détenue par le Français et l'Espagnol respectivement à hauteur de 69,5% et 30,5%, et regrouperait les activités de CACEIS et de Santander Securities Services (S3) en Espagne et en Amérique Latine.



'Ce rapprochement permettrait de constituer l'un des principaux acteurs mondiaux et européens avec 3.343 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1.833 milliards d'euros d'actifs en administration', soulignent les deux groupes bancaires.



