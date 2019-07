Santander : un analyste vise un potentiel de plus de 30%

24/07/2019 | 17:24

Santander a confirmé au 2ème trimestre la relative solidité de ses performances opérationnelles déjà affichée au 1er trimestre, avec un résultat net assez confortablement supérieur aux attentes à 2,1 MdE souligne Oddo dans son étude du jour. Le résultat net ressort encore 10% au-dessus à 1,4 MdE.



' La qualité d'ensemble des chiffres du 2ème trimestre 2019 nous incite à confirmer notre call positif sur le titre '. Oddo reste donc à l'achat sur la valeur.



' La valorisation reste selon nous injustement décotée face au secteur bancaire européen compte tenu de la qualité des fondamentaux du groupe ' rajoute le bureau d'analyses.



' Nous n'ajustons que légèrement nos anticipations de BPA sur 2019/2021e (-1% en moyenne) et laissons inchangé notre objectif de cours à 5.5 E, qui fait ressortir un potentiel d'appréciation de plus de 30% '.



