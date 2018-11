Marchés -La Bourse de Mexico chute, le futur gouvernement inquiète

MEXICO, 9 novembre (Reuters) - La Bourse de Mexico perdait près de 3% vendredi, au plus bas depuis deux ans et demi, la promesse du futur gouvernement de mener une politique économique prudente ne suffisant pas rassurer des investisseurs après plusieurs annonces surprises faisant craindre un coup de barre à gauche.

L'indice S&P/BMV IPC cédait 2,75% vers 17h45 GMT, au plus bas depuis février 2016. Il avait déjà perdu 5,81% jeudi, sa plus forte baisse sur une séance depuis plus de sept ans, après la présentation par des sénateurs du parti du président élu Andres Manuel Lopez Obrador d'une proposition de loi visant à limiter les commissions bancaires.

Le texte, qui semble avoir pris par surprise l'entourage du futur président, a notamment fait chuter les valeurs financières.

Mario Delgado, un membre haut placé du parti Morena d'Andres Manuel Lopez Obrador, a promis vendredi que le futur gouvernement agirait avec davantage de prudence à l'avenir.

"L'objectif, désormais, est de maintenir la stabilité sur les marchés financiers", a-t-il dit à la radio publique. "Nous devons maintenir le dialogue. Il ne devrait pas y avoir de surprises."

Mais ses propos n'ont pas suffi à rassurer les investisseurs.

"Ils n'ont absolument pas calmé la situation", a dit Gerardo Sierra, directeur des ventes actions du courtier Intercam. "Ils ont perdu la confiance. Les investisseurs ne savent pas ce qui va se passer. Les règles du jeu peuvent être changées à tout moment."

Sur le marché des devises, le peso perdait près de 0,8% face au dollar américain.

Les marchés mexicains avaient déjà accusé le coup la semaine dernière de l'annonce par le président élu, qui prendra ses fonctions le 1er décembre, de l'abandon du projet de construction d'un nouvel aéroport à Mexico pour 13 milliards de dollars (11,4 milliards d'euros). (Michael O'Boyle, Miguel Angel Gutierrez, Sheky Espejo et Veronica Gomez; Marc Angrand pour le service français, édité par Juliette Rouillon)