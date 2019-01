Santander va fermer une agence sur cinq au Royaume-Uni

Londres (awp/afp) - La banque Santander a annoncé mercredi qu'elle allait fermer une agence sur cinq au Royaume-Uni d'ici la fin de l'année pour faire face à l'usage croissant des services bancaires en ligne, une décision qui devrait se solder par 1270 suppressions d'emplois.

"Santander annonce aujourd'hui un projet pour remodeler son réseau d'agences et en fermer 140 en réponse à la façon dont les clients utilisent les services bancaires", a expliqué la filiale britannique du géant espagnol dans un communiqué.

Le groupe va tirer le rideau de fer de près d'une agence sur cinq de son réseau, qui conservera 614 agences une fois les fermetures accomplies. Il a publié déjà la liste des agences concernées et un calendrier au jour près de toutes les fermetures.

"Santander consulte les organisations syndicales sur ces changements proposés afin de trouver des rôles alternatifs pour les 1270 collègues concernés dès que possible. Santander prévoit qu'environ un tiers des salariés concernés devraient pouvoir être redéployés" au sein du réseau de la banque, a-t-elle précisé. Cela laisserait environ 850 salariés sur le carreau.

Pour expliquer cette décision, Santander a souligné que les transactions réalisées dans ses agences avaient diminué de 23% ces trois dernières années, alors qu'elles doublaient dans le même temps via internet.

"La façon dont les clients choisissent d'utiliser les services bancaires a changé de façon drastique ces dernières années, de plus en plus de consommateurs utilisant les services en ligne et mobile", a ajouté Susan Allen, directrice de la banque au détail chez Santander UK.

"En conséquence, nous avons pris des décisions très difficiles pour nos agences les moins fréquentées et pour celles ayant d'autres agences dans leur voisinage", a-t-elle précisé.

Toutes les grandes banques britanniques ont fermé de nombreuses agences dernièrement. L'association de consommateurs Which? a publié en juin une étude montrant qu'environ 60 agences bancaires - toutes enseignes confondues - fermaient chaque mois au Royaume-Uni.

L'association s'était inquiétée de voir ce phénomène s'accélérer, au point de rendre plus difficile l'accès à un distributeur de billets ou aux services bancaires du quotidien dans certaines zones du pays.

afp/ol