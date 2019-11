Santander : Berenberg abaisse sa cible

04/11/2019 | 15:17

Berenberg réaffirme sa recommandation 'vente' sur Santander et réduit son objectif de cours de 3,60 à 3,20 euros, estimant que le risque d'un faible capital se matérialise maintenant chez l'établissement bancaire espagnol.



Selon le broker, Santander pourrait bien manquer son objectif CET1 2020, avec des impacts de Bâle IV plus importants que prévu ajoutant des pressions supplémentaires. Il évalue dans son modèle le manque en capital à huit milliards d'euros.



