Banco Santander S A : SANTANDER provisionne 1,6 milliard pour faire face à l'impact économique du Covid-19

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Santander (+4,10% à 2,05 euros) affiche l'une des plus fortes hausses de l’indice espagnol Ibex grâce à des résultats meilleurs que prévu. Au premier trimestre, la première banque espagnole a dévoilé un bénéfice net part du groupe en baisse de 80% à 331 millions d'euros. Cette chute s'explique par une provision de 1,6 milliard d'euros enregistrée afin de faire face au risque de non-remboursement de crédits lié à la pandémie de Coronavirus.En données ajustées, c'est-à-dire hors cette provision et 46 millions de coûts de restructuration, le bénéfice a atteint 1,98 milliard d'euros (+8%), dépassant ainsi le consensus de 14%.Les revenus du groupe ont reculé de 2% à 11,81 milliards d'euros. Ils ont progressé de 3% à taux de change constants. Les revenus net d'intérêt ont pour leur part baissé de 2% (+3% à taux de change constants) à 8,49 milliards d'euros.Le ratio de fonds propres durs (CET1) est ressorti à 11,58% à fin mars en ligne avec les objectifs moyen terme de 11% à 12% contre 11,65% à fin décembre. Il a été soutenu à hauteur de 29 points de base par l'annulation, dévoilée fin mars, du versement d'un acompte sur dividende en novembre." Nous réexaminerons nos objectifs stratégiques lorsque nous aurons une compréhension plus complète de l'impact total de la crise ", a déclaré la présidente, Ana Botín.