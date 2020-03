La valeur du jour en Europe - SANTANDER : le dividende attendra

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Santander (+6,95% à 2,2620 euros) surfe sur le rebond des marchés même si la banque a averti qu'elle ne proposerait pas le versement d'un acompte sur dividende en novembre. Comme ses concurrentes européennes, l'établissement a souffert ces dernières semaines de la méfiance des investisseurs vis-à-vis du secteur bancaire du fait de l'impact économique du coronavirus et des dislocations constatées sur les marchés financiers. Le titre Santander chute de plus de 40% depuis le 1er janvier.Le conseil d'administration de la banque espagnole a accepté de consolider le dividende versé au titre 2020 en un seul dividende final, qui sera soumis pour approbation en 2021 à l'assemblée générale annuelle des actionnaires, une fois que l'impact complet de la pandémie sera connu.Elle souhaite préserver ses liquidités afin de soutenir ses clients confrontés à la pandémie de coronavirus.Santander a souligné qu'elle satisfaisait aux exigences de capital pour maintenir sa politique actuelle de dividendes (c'est-à-dire un ratio de distribution de 40 à 50 %) et était à l'aise avec ses réserves de capital par rapport aux exigences réglementaires.En parallèle, la présidente exécutive de Santander, Ana Botín, et le Directeur général, José Antonio Álvarez, ont décidé de renoncer à 50 % de leur rémunération totale (salaire et bonus) pour 2020 et les directeurs non exécutifs verront leur rémunération réduite de 20 %. Les cadres dirigeants connaitront également une baisse de leurs émoluments.L'argent ainsi économisé servira à abonder un fonds d'un montant d'au moins 25 millions d'euros. Les employés pourront aussi apporter une contribution volontaire. Il servira à financer la production d'équipements médicaux, de vêtements de protection et d'autres fournitures nécessaires pour traiter les personnes touchées par le virus. Il servira aussi à faire des dons.