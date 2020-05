SANTANDER : UBS n'est plus à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a abaissé sa recommandation d'Achat à Neutre et réduit son objectif de cours de 3 euros à 2,25 euros sur Santander. Le bureau d'études juge que la valorisation est moins attrayante après avoir sabrer ses estimations de bénéfice par action de plus de 45% pour 2020 et de plus de 25% pour 2021. Il explique que du fait de la nature mondiale du ralentissement, la diversification de la banque ne la protège pas d'un forte baisse de sa rentabilité. L'analyste cible un Rote inférieur à 6% en 2021 contre environ 11% en 2019.